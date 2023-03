SCIROCCATO DO BRAZIL – SCENE DI STRAORDINARIA FOLLIA IN BRASILE DOVE UN TIFOSO È ENTRATO IN CAMPO CON LA FIGLIA IN BRACCIO PER PICCHIARE I GIOCATORI DELLA SQUADRA RIVALE: L’UOMO È STATO AVVISTATO MENTRE PRENDEVA A CALCI ALCUNI CALCIATORI CHE, ERANO PRONTI A REAGIRE, MA SONO RIMASTI PARALIZZATI ALLA VISTA DELLA PICCOLA… - VIDEO

DAGONEWS

Follia nello stadio brasiliano a Caxias do Sul dove uno sciroccato, con una bambina in braccio, è entrato in campo per prendere a calci un giocatore alla fine della partita tra Internacional e Caxias.

tifoso con bimba in braccio picchia calciatori in brasile 5

Alla fine del match ci sono stati scontri tra giocatori rivali e i loro staff con calci e pugni che sono volati in tutte le direzioni. Una scena che ha infervorato gli animi sugli spalti al punto che alcuni tifosi sono scesi in campo. Scene di ordinaria follia accentuate da quell’immagine choc: un padre che, con la sua bambina in braccio, è pronto a prendere a calci i giocatori della squadra rivale, sorprendendoli alle spalle.

tifoso con bimba in braccio picchia calciatori in brasile 6

Come si vede dalle immagini, i calciatori istintivamente erano pronti a colpirlo ma, quando si ritrovano l’uomo con la bimba in braccio, rimangono interdetti. Alla fine l’uomo viene trascinato dagli steward fuori dal campo mentre la piccola con lo sguardo terrorizzato prova a trattenere le lacrime.

tifoso con bimba in braccio picchia calciatori in brasile 3

Il filmato passa a un'altra telecamera sul campo, che ingrandisce il volto dell'uomo.

Con uno sguardo furioso negli occhi, viene visto trascinato via da tre maggiordomi.

La ragazza è visibilmente terrorizzata mentre viene sballottata, mentre l'uomo viene trascinato indietro verso le tribune da cui è apparso per la prima volta.

