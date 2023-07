SCIROPPO PER LA TOSSE E SPRITE: COME SI SBALLANO I RAGAZZINI – LA NUOVA PIAZZA DI SPACCIO DI ROMA È TELEGRAM: SULL’APP IMPAZZANO GRUPPI COME “L’AMAZON DELLA DROGA” O “ZI POT”, DOVE I RAGAZZINI COMPRANO LA “PURPLE DRANK”, UN COCKTAIL A BASE DI SCIROPPO PER LA TOSSE, CONTENENTE CODEINA, PROMETAZINA E BIBITE ZUCCHERATE – ANCHE IL 17ENNE CHE HA UCCISO MICHELLE CAUSO VENDEVA QUESTO MIX SU INSTAGRAM E SI GUADAGNAVA DA VIVERE COSÌ…

Con 80 euro se ne prendono 40 ml, con 150 ottanta. Ma per l’acquisto bisogna mandare un selfie. Ed essere «solo gente seria e affidabile. No infami e no guardie». È un mercato nero e clandestino, ma facilmente accessibile, quello che si sviluppa sul web.

Le nuove piazze di spaccio a Roma sono invisibili ma al tempo stesso alla luce del sole. E non propongono più i “ classici” erba, hashish e cocaina, ma anche il purple drank — anche detto Lean, Purple Jelly o Sizzurp — il cocktail a base di sciroppo per la tosse, contenente codeina, prometazina (che agisce anche come antistaminico) e bibite zuccherate.

Da “L’Amazon della Droga”, che ha come immagine del profilo una maschera di Silvio Berlusconi, fino “Zi Pot Roma”, le chat Telegram dove trovare stupefacenti sono praticamente infinite e hanno da 100 a 7mila iscritti. Garantiscono consegne in giornata, quartiere per quartiere. Ci sono anche i Castelli Romani, per chi vive fuori dalla Capitale.

Tra le richieste in aumento ci sono farmaci come il makatussin, che un tempo poteva essere acquistata in Svizzera senza ricetta, e l’Actavis (150 euro a bottiglia), due ingredienti fondamentali per la Lean, la miscela venduta attraverso il suo profilo Instagram dal killer di Primavalle.

Il 17enne, che ha ucciso Michelle Maria Causo con sei coltellate sotto l’effetto di stupefacenti, aveva abbandonato la scuola e si guadagnava da vivere così: accanto alle foto da gangster su Instagram, infatti, proponeva in vendita la miscela viola, diventata famosa nella comunità hip hop americana degli anni Novanta, ma che in Italia è meglio conosciuta per la sua associazione con la scena trap.

Tanto che alcuni artisti ne parlano anche nei propri brani: come Sfera Ebbasta, che insieme a DrefGold ha cantato una traccia, Sciroppo proprio dedicata al mix realizzato con pochi e facilmente reperibili ingredienti. Una banda di giovanissimi nel 2021 era stata sgominata proprio perché falsificava le ricette per poter comprare le sostanze in farmacia.

L’inchiesta, ribattezzata New Joint, aveva scoperchiato […] un vero e proprio mercato nero nei quartieri della Roma Bene. Zone come Monte Mario, Ponte Milvio o Villa Glori, dove giovanissimi, anche minorenni, si stordivano e facevano affari con bevande alla codeina.

«No perditempo » , scriveva O., il giovane di Primavalle, invitando a contattarlo in privato. E anche su Telegram il rapporto è diretto, senza intermediari. Su alcuni gruppi i prezzi sono “esposti” sotto alle foto: «40 ml = 80 euro; 80 ml = 150 euro». Dieci euro di sconto, in sostanza, per chi acquista più droga da diluire poi nelle bevande dolci e gassate. Su altri c’è un menu vero e proprio: «Fumo, cocaina, ketamina, mdma, vera Lean». Il pagamento è «a mano» e il « costo di consegna ha un supplemento calcolato in base ai chilometri ».

La droga arriva in tutta la città, capillarmente. I venditori più scrupolosi […] avvertono: «No perditempo», con vicino le emoticon di un pagliaccio e di un topo. « Prima di acquistare verrete verificati tramite Instagram o selfie». Il fenomeno, ormai, sembra inarrestabile. E a lanciare l’allarme […] sono sempre di più medici e farmacisti. […]

