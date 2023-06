PER LA SCOMPARSA DELLA PICCOLA KATA A FIRENZE LA PROCURA INDAGA PER SEQUESTRO DI PERSONA – NON SI HANNO NOTIZIE DELLA BAMBINA DI 5 ANNI DA SABATO. LA MADRE HA PARLATO CON I CARABINIERI INDICANDO DEI POSSIBILI RESPONSABILI DEL PRESUNTO RAPIMENTO DELLA FIGLIA: “NON FARÒ DENUNCIA, LASCIATELA TORNARE A CASA” – LE DUE VIVONO NELL’ “ALBERGO DEGLI ORRORI”, L’EX HOTEL ASTOR ORA OCCUPATO REGNO DEGLI SPACCIATORI. LA RIVELAZIONE DELL’AMICA DELLA MADRE: “È STATA MINACCIATA VOLEVA LASCIARE QUELL’INFERNO”

BIMBA DISPERSA: PROCURA INDAGA PER SEQUESTRO DI PERSONA

(ANSA) - La procura di Firenze ha aperto un fascicolo di indagini con l'ipotesi di sequestro di persona per la scomparsa della piccola Kata.

BIMBA SCOMPARSA: FINORA NESSUN RISCONTRO SU SOSPETTO DELLA MADRE

(ANSA) - Non sarebbero emersi al momento elementi di un coinvolgimento nella scomparsa a Firenze di Kata, la bimba di 5 anni di cui non si hanno più notizie da sabato, delle persone che la madre della piccola ha indicato ai carabinieri come possibili responsabili. E' quanto si apprende dagli investigatori che hanno svolto una serie di accertamenti in relazione alle dichiarazioni della donna senza, al momento, però, trovare riscontri sul suo sospetto.

BIMBA SCOMPARSA: MADRE, NON FARÒ DENUNCIA, LASCIATELA TORNARE

(ANSA) - "Non farò denuncia, non farò niente, ma lasciatela tornare a casa". Questo il nuovo appello, attraverso le televisioni, fatto stamani dalla madre di Kataleya, la bambina peruviana di 5 anni scomparsa da sabato scorso.

1 - NELL’INFERNO DELL’EX HOTEL TRA RISSE, DEGRADO E SPACCIO (E UN UOMO VOLATO DI SOTTO)

Estratto dell’articolo di A. Mar. per “il Messaggero”

Una polveriera, già segnalata dai cittadini alla Questura e alla prefettura: droga, spaccio, risse e faide a colpi di pistola anche solo per contendersi un letto. Per cui, naturalmente, bisogna pagare. Un posto infernale, insomma, in cui nessun bambino dovrebbe mai mettere piede.

Mamma Kathrina la sua piccola Kata voleva portarla via dall'ex Hotel di via Maragliano. Aveva confidato alla sua migliore amica che non appena le fosse stato possibile avrebbe voluto dare una casa vera a Kata e al suo fratellino. Non li avrebbe più fatti dormire su quel lettone matrimoniale e la brandina pieghevole rimediati tra i mobili del vecchio albergo, che pure lei cerca ogni giorno di mantenere il più puliti e dignitosi possibile. Ma non ha fatto in tempo.

Eccolo l'inferno dell'ex hotel Astor di Firenze. Apri uno sportello di alluminio, di quelli dove ci sono i contatori per le utenze, e spunta fuori un topo gigantesco. La puzza di fogna è nauseabonda. Sui terrazzini cresce l'erba, al primo piano svettano dei cassoni dell'acqua non più utilizzati. […]

Simone Gianfaldoni, presidente del comitato di quartiere San Iacopino, è furioso: «L'ex hotel occupato era ed è una bomba pronta a esplodere - dice - Forse ora chi non voleva vedere se ne renderà conto una volta per tutte».

E incalza: «Due settimane fa c'è stata una lite tra le comunità ed è volata giù da un terrazzo una persona, a marzo avevamo assistito invece a un'altra maxirissa tra sudamericani nella quale sono stati sparati anche colpi d'arma da fuoco. Abbiamo parlato con il questore e attendiamo ancora una risposta dalla prefettura per un incontro che non c'è mai stato». […]

2 - I MISTERI DEL PALAZZO DEI VELENI “LA MADRE È STATA MINACCIATA VOLEVA LASCIARE QUELL’INFERNO”

Estratto dell’articolo di Ernesto Ferrara per “la Repubblica”

«C’è un clima brutto lì dentro. Litigi, tensione, un inferno. Kathrina voleva andare via». Piange e si dispera Isabel, l’amica del cuore della mamma della piccola Kata. Non abita qui lei, ma ci viene spesso. Sa com’è questo «albergo degli orrori», come lo chiamano qui nel quartiere di Novoli.

L’ex hotel Astor, chiuso nel 2020, ora occupato abusivamente tra le proteste dei residenti: ci vivono 100 persone, peruviani e romeni, in un clima di faide, scontri. Un ecuadoriano venti giorni fa è volato giù dalla finestra dopo una lite.

Uno di quei luoghi abbandonati delle città che diventano ferite urbane e teatri di degrado. Isabel è la prima persona che Kathrina ha avvisato sabato. Un whatsapp: «Kata è scomparsa, aiutami a trovarla. Lo sai che c’è gente cattiva qui».

Gente che forse voleva portarle via la camera, quella stanzetta di 10 metri quadrati con il letto ancora da rifare, la borraccia rosa con Minnie di Kata, l’orsacchiotto verde a forma di draghetto. «C’è gente cattiva che voleva togliermi la casa. Spero non siano arrivati al punto da portarmi via la mia Kata» piange la madre prima di sentirsi male. […]

