2 dic 2024 16:20

UNO SCONOSCIUTO HA SPRUZZATO DEL GAS IRRITANTE IN UNA SCUOLA DI BERLINO: UN BAMBINO È IN GRAVI CONDIZIONI, 22 SONO STATI RICOVERATI IN OSPEDALE E 43 HANNO RIPORTATO IRRITAZIONI AGLI OCCHI E ALLE VIE RESPIRATORIE - I VIGILI DEL FUOCO SOSPETTANO CHE IL GAS SIA FUORIUSCITO DA UN'AULA ATTRAVERSO UNA PORTA APERTA NEL CORRIDOIO...