5 apr 2023 08:00

SCONTRI NELLA MOSCHEA DI AL-AQSA A GERUSALEMME – ALL'ALBA LA POLIZIA ISRAELIANA HA FATTO IRRUZIONE NEL COMPLESSO RELIGIOSO PER ESPELLERE DEGLI "AGITATORI", CHE AVEVANO BASTONI, PIETRE E FUOCHI D'ARTIFICIO – COME REAZIONE, HAMAS HA INVITATO I PALESTINESI "AD ANDARE IN MASSA ALLA MOSCHEA PER DIFENDERLA” – DOPO L'ANNUNCIO DEGLI SCONTRI, DIVERSI RAZZI SONO STATI LANCIATI DALLA STRISCIA DI GAZA VERSO IL TERRITORIO ISRAELIANO…