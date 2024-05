LA SCOOPATA DI DAGOSPIA SUL PAPA FA IL GIRO DI TUTTO “EL MUNDO” – IL PIÙ IMPORTANTE QUOTIDIANO SPAGNOLO RICONOSCE A QUESTO DISGRAZIATO SITO DI AVER RIVELATO CHE BERGOGLIO AVEVA PARLATO DI “FROCIAGGINE”: “CHE IL PAPA AVESSE USATO LA PAROLA DISPREGIATIVA DURANTE L'INCONTRO CON I VESCOVI ITALIANI DEL 20 MAGGIO ERA STATO PUBBLICATO UN PAIO DI GIORNI FA SUL SITO DAGOSPIA, CHE PUBBLICA INDISCREZIONI E NOTIZIE ESCLUSIVE…”

Da www.elmundo.es

Nella riunione a porte chiuse dell'assemblea della Conferenza episcopale italiana, il Papa ha fatto riferimento al fatto che "c’è troppa frociaggine” nella Chiesa, difendendo la posizione di non ammettere gli omosessuali nei seminari.

Che il Papa avesse usato la parola dispregiativa in italiano “frocciagine” durante l'incontro con i vescovi italiani del 20 maggio era stato pubblicato un paio di giorni fa sul sito Dagospia, che pubblica indiscrezioni e notizie esclusive, ma questo lunedì alcuni media italiani, come il “Corriere della Sera” e “Repubblica”, hanno confermato il termine detto alla presenza di alcuni vescovi.

Si discuteva se e in che misura ammettere candidati dichiaratamente omosessuali nei seminari, e Francesco, pur ribadendo come sempre la necessità di accogliere tutti , è stato molto rigido al riguardo, ribadendo il suo rifiuto ad ammetterli come ha già detto più volte.

Il “Corriere della Sera” spiega che “la frase è stata accolta con qualche risata incredula” e che “era evidente che il papa non era consapevole di quanto offensiva sia quella parola in italiano”

Il Papa ha ribadito la posizione della Chiesa con nel testo del Dicastero del Clero del 2005 di Benedetto XVI, confermato nel 2016 da lui stesso, in cui si stabilisce che «la Chiesa, nel profondo rispetto delle persone in questione, non può ammettere in seminario e negli Ordini Sacri coloro che praticano l'omosessualità, hanno tendenze omosessuali profondamente radicate o sostengono la cosiddetta cultura gay».

A novembre, nell'assemblea di Assisi, i vescovi italiani hanno approvato il testo “Ratioformationis sacerdotalis” per regolare l'ammissione ai seminari. Non è stato ancora pubblicato perché si attende il via libera della Santa Sede: il testo comprende un emendamento che mantiene la distinzione tra l'orientamento omosessuale semplice e le cosiddette "tendenze radicate ", cioè un omosessuale può essere ammesso purché dia garanzie, come un eterosessuale, di saper mantenere la disciplina del celibato.

Tuttavia il Papa avrebbe, secondo queste ricostruzioni, rifiutato questa possibilità e gli omosessuali non dovrebbero essere ammessi nei seminari senza alcuna distinzione.

