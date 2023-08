SCOPARE COSTA - A ROMA UN 50ENNE CONCORDA UN INCONTRO SESSUALE TRAMITE CHAT, MA NELL’APPARTAMENTO LO ATTENDONO TRE UOMINI CHE LO LEGANO, LO PICCHIANO A CINGHIATE E LO SEQUESTRANO PER TRE GIORNI - L’UOMO, A CUI ERANO STATI CHIESTI 1.500 EURO, APPROFITTANDO DI UN ATTIMO DI DISATTENZIONE DEGLI AGUZZINI HA CHIESTO AIUTO A UN VICINO DI CASA - A QUEL PUNTO…

Ha risposto ad un annuncio hot su un sito di incontri ma dopo essersi presentato nell'appartamento dove pensava di avere un rapporto sessuale, è stato sequestrato per 3 giorni. Vittima un romano di 50 anni al quale sono stati chiesti 1.500 euro per essere liberato. Dopo quasi tre giorni di prigionia, in un'abitazione di Torre Angela nella periferia della capitale, il 50enne, sfruttando un attimo di distrazione da parte dei suoi aguzzini, è riuscito a chiedere aiuto ad una persona che abita nel palazzo, la quale ha aiutato l'uomo contattando il numero di emergenza 112.

I Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca, d'intesa con la Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato in flagranza di reato i tre responsabili, per rispondere di sequestro di persona a scopo di estorsione.

[…]Una volta all'interno dell'abitazione, il 50enne sarebbe stato bloccato da 3 uomini, che lo attendevano, e che lo avrebbero legato ad una sedia, iniziato a percuotere con calci, pugni e colpi di cintura. I carabinieri […] hanno rinvenuto e sequestrato del nastro adesivo utilizzato per legare la vittima ed una benda per gli occhi. Sui cellulari degli arrestati, i militari hanno rinvenuto diverse chat, video e foto di interesse investigativo che ora sono al vaglio, come un filmato relativo ad alcuni attimi dove la vittima viene percossa e costretta a spogliarsi. […]