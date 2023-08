LA SCOPERTA DELL’ACQUA CALDA: CHIARA FERRAGNI HA SBROCCATO CON FEDEZ AL FESTIVAL DI SANREMO PERCHÉ LUI LE HA RUBATO LA SCENA CON LA SLINGUAZZATA A ROSA CHEMICAL – A SVELARE IL SEGRETO DI PULCINELLA È L’INFLUENCER CHE FRIGNA SEMPRE NEL TRAILER DELL’ULTIMA PUNTATA DEI “FERRAGNEZ”, IN STREAMING SU AMAZON DAL 14 SETTEMBRE: “NON PENSO ABBIA CAPITO QUANTO IO CI SIA RIMASTA MALE. PER UNA VOLTA GLI AVEVO CHIESTO DI ESSERE LÌ COME SPETTATORE E NON COME PERFORMER…” - VIDEO

Estratto dell'articolo di www.corriere.it

Chiara Ferragni e Fedez sono pronti a raccontare la verità sulla presunta crisi nata a Sanremo.

O almeno così sembra emergere dal promo della puntata speciale dedicata al Festival della loro serie tv «The Ferragnez», in streaming su Amazon Prime dal 14 settembre. […]

«L’unico che può fare un disastro in questo Sanremo sono io», dice Fedez in una frase premonitrice. Di risposta, la moglie lo guarda con un accenno di sorriso che sembra nascondere (non troppo bene) un velo di preoccupazione.

Stacco sulle immagini dell’ultima puntata del Festival, quando Fedez si è lasciato trascinare sul palco da Rosa Chemical, che poi l’ha baciato. […]

E poi Ferragni: «Mi ha fatto ancora più male di quello che potevo immaginarmi — dice —. Io gli avevo chiesto di essere lì come spettatore per una volta e non come performer», aggiunge in quello che sembra essere un dialogo con il professionista che si occupa della loro terapia di coppia. […]

