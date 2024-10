8 ott 2024 09:48

SCOPERTI SCAVI CLANDESTINI REALIZZATI PER TRAFUGARE REPERTI NELLA “VILLA DI POPPEA” A TORRE ANNUNZIATA, IN PROVINCIA DI NAPOLI: È STATO DENUNCIATO UN FALEGNAME DI 53 ANNI, INCENSURATO - I CARABINIERI HANNO RINVENUTO IN UNA CANTINA, A 50 METRI DAL SITO ARCHEOLOGICO, TRE TUNNEL CHE ANDAVANO IN DIREZIONE DELLA VILLA, DOMUS DI INESTIMABILE VALORE ARTISTICO E ARCHEOLOGICO RISALENTE AL I SECOLO A.C. E ATTRIBUITA A POPPEA SABINA (SECONDA MOGLIE DELL'IMPERATORE NERONE)