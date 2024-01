SCORTA DI POLEMICHE – A CHI STAVA MOSTRANDO LA SUA MINI-PISTOLA EMANUELE POZZOLO, QUANDO È PARTITO IL COLPO CHE HA FERITO LUCA CAMPANA, ALLA FESTA DI CAPODANNO A ROSAZZA? TUTTE LE RICOSTRUZIONI SEMBRANO PUNTARE A PABLITO MORELLO, CAPOSCORTA E VECCHIO AMICO DI ANDREA DELMASTRO, GRANDE APPASSIONATO DI ARMI – MORELLO 15 ANNI FA ERA RIMASTO COINVOLTO IN UN EPISODIO SIMILE, E TRA QUALCHE MESE DOVREBBE ANDARE IN PENSIONE. MA HA PARECCHIE FERIE DA SMALTIRE, E POTREBBE ANTICIPARE IL RITIRO DAL LAVORO…

[…] Una domanda fondamentale è poi rimasta in sospeso: a chi stava mostrando la sua pistola il deputato di Fratelli d'Italia, Emanuele Pozzolo? Andando per esclusione si potrebbe ipotizzare che il più interessato a un'arma non comune possa essere stato uno degli agenti della scorta del sottosegretario Andrea Delmastro.

Due però si sarebbero allontanati dalla festa visto che la situazione era considerata sotto controllo, uno stava accompagnando il sottosegretario all'auto. Dentro in quel momento c'era soltanto il caposcorta, l'ispettore capo Pablito Morello, la cui testimonianza, insieme a quella di Campana, che è suo genero, e di sua figlia, tutti e tre già sentiti, sarebbe tra quelle che inchiodano Pozzolo come lo sparatore.

Morello […] è un appassionato, oltre che esperto, di armi. Una quindicina di anni fa era rimasto coinvolto in un episodio simile, lo sparo partito durate un controllo su di una pistola d'ordinanza all'ingresso della casa circondariale. Era scattata una denuncia e un agente finito a processo, per lui nulla. […]

Con Delmastro si conosce da tempo, nel 2009 era diventato consigliere comunale, eletto con il Popolo della Libertà, che aveva poi lasciato per seguire in Fratelli d'Italia l'attuale sottosegretario, lasciando però la politica attiva. Un rapporto stretto e che va oltre quello lavorativo, lo conferma la festa di fine anno a cui sono stati invitati anche i familiari degli agenti, pratica non comune. Per lui si tratta delle ultime settimane di lavoro, andrà infatti in congedo tra qualche mese e ha parecchie ferie da smaltire, avrebbe chiesto di rinviare la pratica di due anni ma senza ottenerlo.

Si tratta di un'ipotesi su cui carabinieri e Procura non stanno lavorando. Su nessuno dei presenti alla festa, tranne Pozzolo, è stato eseguito lo stub, la sala non è stata sequestrata per ulteriori indagini. Le testimonianze […] sono tutte concordi. Il deputato si dichiara però innocente e racconta agli amici di poterlo dimostrare.

Stamattina, in Procura, il sottosegretario Andrea Delmastro fornirà la sua testimonianza, anche se pare appurato che al momento dello sparo si trovasse fuori. […]

