SCORTA DI POLEMICHE – IL SOTTOSEGRETARIO ALLA GIUSTIZIA, ANDREA DELMASTRO, CHE HA PASSATO AL COINQUILINO DONZELLI LE INTERCETTAZIONI DI COSPITO, È STATO MESSO SOTTO SCORTA, E L’ATTENZIONE ATTORNO ALLA SUA SICUREZZA SAREBBE SALITA DI LIVELLO – STESSA MISURA SARÀ PRESA ANCHE PER IL LEGHISTA ANDREA OSTELLARI – INTANTO CRESCE LA MOBILITAZIONE DELLA GALASSIA ANARCHICA: LA LETTERA CONTRO MELONI AL “RESTO DEL CARLINO” E LA CHIAMATA A MANIFESTARE DAL VENEZUELA…

Estratto da www.huffingtonpost.it

ANDREA DELMASTRO E GIOVANNI DONZELLI

Si alza il livello di attenzione attorno al caso di Alfredo Cospito. Il sottosegretario alla Giustizia, l'esponente di Fratelli d'Italia Andrea Delmastro, è stato messo sotto scorta e l'attenzione attorno alla sua sicurezza sarebbe salita di livello: gli è stato spiegato come aprire eventuali buste e le zone sensibili da evitare, tra queste, ad esempio, la città di Torino.

Anche l'avvocato padovano Andrea Ostellari, il leghista sottosegretario alla Giustizia sarà messo sotto scorta, visto che sarebbe finito nel mirino degli anarchici occupandosi, tra le sue deleghe, proprio del trattamento dei detenuti. La decisione sarà presa dal prefetto di Roma nel corso di una riunione prevista il 10 febbraio. Da ieri gli è stata assegnata una "tutela temporanea" che gli consente di girare su un'auto blindata, accompagnato da uomini delle forze dell'ordine.

ostellari

Cortei, presidi, appelli, minacce. Cresce la mobilitazione - in Italia e all'estero - della galassia anarchica in solidarietà con Alfredo Cospito. Alla redazione del Resto del Carlino ieri è arrivata una lettera contro la premier Giorgia Meloni e il ministro della Difesa Guido Crosetto, nonchè una chiamata anonima per annunciare in attentato a Bologna.

Dal Venezuela è giunta poi una chiamata a manifestare davanti alle ambasciate italiane. Le misure di sicurezza sono state comunque rafforzate a tutela delle sedi diplomatiche e degli altri obiettivi sensibili sul territorio nazionale. Attenzione anche sul fronte dell'ordine pubblico, con manifestazioni annunciate nel weekend a Roma, Milano ed in altre città.

La telefonata anonima al Resto del Carlino che parlava di un "grave attentato" a Bologna, in relazione al caso Cospito, risale a martedì. La Digos sta indagando per risalire agli autori attraverso l'analisi dei tabulati telefonici: si tratta di una voce maschile con lieve accento bolognese. Al momento gli investigatori non si sbilanciano: potrebbe trattarsi del gesto di un mitomane, oppure di qualcosa di molto più serio. […]

DELMASTRO SOFRI DEL 2000 ANDREA DELMASTRO E GIOVANNI DONZELLI - VIGNETTA BY ELLEKAPPA GIOVANNI DONZELLI E ANDREA DELMASTRO ANDREA DELMASTRO DELLE VEDOVE IL PROFUMO DELMASTRO SELVATICO - MEME BY CARLI andrea ostellari senatore lega 1