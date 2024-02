LA SCOZIA PRESA PER L'ALCOL - IL GOVERNO SCOZZESE AUMENTERÀ IL PREZZO MINIMO PER UNITÀ DI ALCOL DEL 30% - L'OBIETTIVO È COMBATTERE L'ALCOLISMO DILAGANTE NEL PAESE: NEL 2023 SONO MORTE 1.276 PERSONE PER PROBLEMI COLLEGATI ALL'ABUSO DI DRINK - L'EFFETTO FINALE: IL PREZZO DI UNA BOTTIGLIA DI WHISKY SALIRÀ DA 14 A OLTRE 18 STERLINE, MENTRE PER UNA CONFEZIONE TIPICA DI BIRRA...

alcol 2

(ANSA) - Il governo scozzese, guidato dal partito indipendentista Snp, ha deciso di alzare il prezzo minimo per unità di alcol del 30%, passando dagli attuali 50 pence a 65 pence, in una nuova misura di tipo salutista per contenere le ricadute in ambito sanitario dell'abuso di alcolici. Ad annunciare il piano davanti all'assemblea legislativa di Edimburgo è stata la vice first minister Shona Robison, al posto del ministro della Sanità Michael Matheson, costretto proprio oggi a dimettersi sulla scia della bufera scatenata dalle rivelazioni sul presunto uso spregiudicato, a fini privati, del suo Ipad parlamentare di servizio, assegnato per l'attività pubblica.

alcol 1

Come sottolineano i media, l'aumento è destinato ad alzare notevolmente i prezzi degli alcolici e al contempo a toccare corde sensibili in relazione ai cliché sull''amore' degli scozzesi per whisky e birra e sulla loro supposta parsimonia

Il costo minimo per una bottiglia standard di whisky salirà così da 14 a oltre 18 sterline, mentre per una confezione tipica di birra da quattro lattine si dovranno sborsare almeno 4,6 pound. Gli esecutivi locali della nazione più a nord del Regno Unito sono da tempo impegnati in una 'crociata' per contrastare gli affetti dell'alcolismo, che hanno portato all'introduzione del prezzo minimo nel 2018.

Tifosi scozzesi 4

Ma sembrano esserci prove limitate sulla validità di questo programma, considerando che lo scorso anno sono morte 1.276 persone per problemi di salute legati all'alcol, il numero più alto dal 2008. Se i gruppi che conducono campagne salutiste esultano per il nuovo rialzo invece i produttori di alcolici, settore economico particolarmente importante in Scozia soprattutto per i grandi marchi del whisky, invece criticano con forza l'ultima decisione.