14 feb 2023 19:30

A SCUOLA DI MAZZETTE – SVOLTA NELL'INCHIESTA SUL GIRO DI TANGENTI AL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE: 6 IMPUTATI HANNO DECISO DI PATTEGGIARE, RICHIESTO IL GIUDIZIO ABBREVIATO PER GIOVANNA BODA E RINVIATO AL 30 MAGGIO IL RITO ORDINARIO PER ALTRI 9 IMPUTATI – BODA, EX POTENTISSIMA CAPO DIPARTIMENTO DEL MIUR, AVREBBE FAVORITO L'EDITORE BIANCHI DI CASTELBIANCO, INTASCANDO OLTRE 3 MILIONI DI EURO...