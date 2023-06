A SCUOLA DI TRUFFA - LE INDAGINI DELLA POLIZIA HANNO SCOPERTO A NAPOLI LA BASE DELLA MAXI ORGANIZZAZIONE CHE "ADDESTRA" I CRIMINALI IN TRUFFE, RAPINE E ALTRI CRIMINI - VENGONO INSEGNATI I TRUCCHI DEL MESTIERE, COME LA FAMOSA TRUFFA DEL "NIPOTE" CHE CHIAMA I NONNI PER CHIEDERE SOLDI - VIENE OFFERTO ANCHE AIUTO LOGISTICO: NUMERI DI TELEFONO, INDIRIZZI E PERSINO NOMI DELLE VITTIME (O DEI PARENTI DA IMPERSONARE) GRAZIE A DELLE TALPE NEGLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA...

Settimane sui "banchi di scuola", a lezione di truffa e raggiro. Dai bassifondi dei quartieri spagnoli, a Napoli, alle zone bene della capitale dove li attendono, ignare, le vittime. Sono i pendolari delle truffe, quelli che fanno su e giù sull'A1 carichi di contanti e preziosi, di ritorno da una giornata di "duro lavoro". «Sono tuo nipote, nonno, non mi riconosci? Sono qui dal maresciallo, se non pago la cauzione mi portano in carcere». […]

È la top ten delle truffe meglio architettate, complice un'organizzazione h 24 che fornisce ai manovali della rapina numeri di telefono, indirizzi e persino nomi e cognomi di figli e nipoti da impersonare. […]

Un'organizzazione talmente ben strutturata, dalle scuole per truffatori senza scrupoli, all'aiuto logistico, tanto che l'ipotesi più accreditata è che a gestire l'affare siano i clan e le grandi famiglie di Camorra. "Soldati" in mano ai colonnelli della mala che investono gli utili nel narcotraffico, nell'usura, nelle armi. Non mancano i pentiti che per ottenere sconti di pena, una volta arrestati, spiegano il perché dell'aumento esponenziale delle truffe rispetto agli altri reati.

«Gli assalti ai portavalori fruttano un botto di soldi - raccontano i criminali - ma se va storto qualcosa ci resti secco, E se, invece, ammazzi le guardie allora ti danno l'ergastolo. Anche le rapine più tranquille sono rischiose. Ti puoi far male e se ti beccano sono minimo 10 anni di galera. Le truffe sono una passeggiata, ne fai quattro, cinque al giorno e ti porti via quello che avresti preso dalla vetrina di un gioielliere. Gli anziani non reagiscono, quasi sempre ci cascano con tutte le scarpe, e ti fai qualche migliaio di euro rischiando al massimo tre anni».

i banditi colpiscono senza sosta a Roma e nel Lazio, dove ogni giorno si contano vittime alle quali i criminali portano via risparmi e ricordi di una vita. […] I clan, secondo i nuovi sviluppi delle indagini, avrebbero talpe ovunque: negli uffici della Motorizzazione, dove acquisirebbero gli elenchi dei neopatentati, a quelli delI'Inps e delle Poste. Spesso, però, i loro obiettivi sono scelti a caso. Come? Prendendo nomi e numeri telefonici dagli elenchi in rete[…]

Impossibile non trovare qualcuno che cada nella trappola. A dare le dritte giuste ci pensano, a volte, anche emissari in perlustrazione. Il sospetto, per esempio, è che dietro a venditori improvvisati di calzini o accendini, vi siano degli autentici basisti pronti a riportare informazioni preziose alla "centrale" partenopea.

