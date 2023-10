A SCUOLA DI VANNACCI! IN UN LICEO DI FRANCAVILLA FONTANA (BRINDISI) IL CONTESTATO LIBRO DEL GENERALE E’ FRA I TESTI DI EDUCAZIONE CIVICA. “SVILUPPA IL PENSIERO CRITICO” - LA PROFESSORESSA: “I RAGAZZI HANNO LA POSSIBILITÀ DI CONFRONTARSI, PER PRENDERE LE DISTANZE DA UN LIBRO BISOGNA LEGGERLO”. LE POLEMICHE PER LE TESI SUGLI OMOSESSUALI, SUI MIGRANTI E SUL RAZZISMO PRESENTI NEL VOLUME…

Anna Puricella per https://bari.repubblica.it/ - Estratti

roberto vannacci nel 2018

A scuola di Vannacci. In una classe del liceo scientifico “Ribezzo” di Francavilla Fontana si studia “Il mondo al contrario”, bestseller scritto dal generale Roberto Vannacci che è stato al centro di accese discussioni durante l’estate dopo che Repubblica ha sollevato il caso.

“Aiuta a sviluppare il pensiero critico” è il commento della docente di Lettere Giulia Schiavone, che ha deciso di dedicare alcune ore di educazione civica proprio al contestato libro. Pensiero critico che – stando ad alcune riflessioni presenti nel testo – passa da considerazioni come “Cari omosessuali, normali non lo siete, fatevene una ragione” e “Anche se Paola Egonu è italiana di cittadinanza, è evidente che i suoi tratti somatici non rappresentano l’italianità”.

vannacci

Nell’istituto in provincia di Brindisi si prende il testo di Vannacci – originariamente autopubblicato, poi ripreso in una nuova edizione da Il Cerchio, casa editrice di Rimini – e lo si utilizza come strumento per discutere di attualità: “Il libro consente di parlare di diversi campi, dalla famiglia alla patria, dall’ambiente all’energia, questi sono i capitoli del libro – precisa la professoressa Schiavone – I ragazzi hanno la possibilità di confrontarsi con un libro dal quale possono prendere le distanze, perché per prendere le distanze da un libro bisogna leggerlo”.

roberto vannacci foto di bacco (3) roberto vannacci foto di bacco il generale roberto vannacci ROBERTO VANNACCI roberto vannacci a marina di pietrasanta

(…)