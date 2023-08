1 ago 2023 19:50

SCUSI, EVADE ALLA PROSSIMA? - A FIRENZE, UNA PASSEGGERA DI UNA CORRIERA, PARTITA DA CATANIA E DIRETTA A AOSTA, È STATA FERMATA DALLA GUARDIA DI FINANZA DOPO CHE NEL SUO BORSONE SONO STATI TROVATI OLTRE UN MILIONE DI EURO IN CONTANTI - LA DONNA, DI ORIGINE CINESE MA RESIDENTE IN SICILIA, AVEVA MOSTRATO SEGNI DI AGITAZIONE NON APPENA IL CANE DELLE FIAMME GIALLE È SALITO A BORDO DEL BUS PER UN CONTROLLO - NON È RIUSCITA A GIUSTIFICARE IL POSSESSO DELLA ED È STATA DENUNCIATA PER RICICLAGGIO E RICETTAZIONE…