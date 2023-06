21 giu 2023 18:05

SDERENATO DALLA MALAGIUSTIZIA – DOPO UN'ODISSEA GIUDIZIARIA DURATA SETTE ANNI, L'EX SINDACO DEL PD DI LODI, SIMONE UGGETTI, È STATO ASSOLTO NEL PROCESSO D'APPELLO BIS PER UNA TURBATIVA D'ASTA RELATIVA ALLA GARA DI GESTIONE DELLE PISCINE SCOPERTE – PER I GIUDICI NON È PUNIBILE PER LA “PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO” – NEL MAGGIO 2016, MENTRE ERA ANCORA IN CARICA, UGGETTI ERA STATO ARRESTATO E TRATTENUTO A SAN VITTORE DI MILANO PER DIECI GIORNI...