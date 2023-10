E SE L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE FOSSE IN GRADO DI PREVEDERE IL FUTURO? UN GRUPPO DI RICERCATORI TEDESCHI HA SOTTOPOSTO UN QUESITO ALL'IA CHE HA AZZECCATO IL 99% DELLA PREVISIONE – FORTUNATAMENTE NON HA VATICINATO L'APOCALISSE O UN'INVASIONE DI ROBOT MA QUALE SAREBBE STATA L'EVOLUZIONE DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE DAL 1994 A OGGI: INSERENDO I DOCUMENTI RISALENTI A QUEL PERIODO, LA MACCHINA È RIUSCITA A RICOSTRUIRNE PERFETTAMENTE L’EVOLUZIONE E…

E se l'intelligenza artificiale fosse in grado di prevedere il futuro? Secondo uno studio tedesco l’esperimento è stato fatto e l’AI ha azzeccato il 99% della previsione.

Fortunatamente, l'IA non ha previsto un'apocalisse o un’invasione di robot, ma i ricercatori del Max Planck Institute for the Science of Light in Germania hanno chiesto al software di prevedere come sarebbe progredito l'IA.

Lo hanno fatto inserendo sulla macchina 143.000 documenti accademici risalenti al 1994 e chiedendo all’IA di fare previsioni su come si è sviluppata l'intelligenza artificiale nel corso degli anni sulla base degli studi scientifici. Il software ha azzeccato il 99% delle previsioni, portando gli scienziati a ipotizzare che si potrebbero porre anche altre questioni all’AI.

Mario Krenn, che ha condotto la ricerca insieme a colleghi di tutto il mondo, ha detto: «è uno strumento che potrebbe suggerire nuove direzioni e ipotesi di ricerca prendendo spunti dalla letteratura scientifica. Potrebbe accelerare significativamente il progresso della scienza. Un campo che potrebbe trarre vantaggio da un tale approccio è la ricerca sull'intelligenza artificiale». La speranza è che l'IA possa aiutare gli scienziati nella ricerca in futuro.

