6 mag 2024 17:26

E SE GLI ALIENI FOSSERO VIOLA? SECONDO UNO STUDIO DELLA "ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY", LA VITA EXTRATERRESTRE POTREBBE NON ESSERE VERDE COSÌ COME CE LA SIAMO IMMAGINATA FINO AD ADESSO: PER GLI SCIENZIATI A DARE UN COLORE AGLI ALIENI POTREBBERO ESSERE I BATTERI VIOLA CHE, IN REALTÀ, SAREBBERO DI DIVERSI COLORI TRA CUI GIALLO, ARANCIONE, MARRONE E ROSSO – QUESTI BATTERI RIESCONO A SOPRAVVIVERE IN CONDIZIONI ESTREME E…