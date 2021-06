SE ANCHE GLI EDITORI LIBERAL CANCELLANO GLI AUTORI "ODIOSI", SIAMO IN UN GUAIO SERIO - IL DIBATTITO SU COSA PUBBLICARE E COSA NO HA RAGGIUNTO IL CULMINE. SE GLI AUTORI RITIRANO I LORO TITOLI QUANDO IL LORO EDITORE INGAGGIA COLLEGHI CON CUI NON SONO D’ACCORDO, GLI EDITOR SI RIFIUTANO DI LAVORARE SU LIBRI DI SCRITTORI CHE RITENGONO RIPUGNANTI, CHIEDETELO A WOODY ALLEN E J.K. ROWLING - MA DOV'E' CHE BISOGNA TRACCIARE UNA LINEA?

Dagotraduzione dal The Guardian

ALBERT SPEER

Negli anni 60 il cofondatore di Simon & Schuster, Max Schuster, si trovò di fronte a un dilemma. Albert Speer, architetto personale e ministro degli armamenti di Hitler, aveva scritto un libro di memorie che forniva nuove intuizioni sul funzionamento della leadership nazista.

Schuster sapeva che sarebbe stato un enorme successo. «C’è solo un problema, ed è questo: non voglio vedere il mio nome e quello di Albert Speer sullo stesso libro».

Nell’industria liberale dell’editoria, la tensione che esiste tra profitto e moralità non è nuova, che si tratti di Schuster che rifiuta Speer (il libro è stato poi pubblicato da Macmillan) o del governo inglese che introduce una legge per impedire ai criminali di arricchirsi scrivendo libri sui loro crimini.

mike pence

Ma il dibattito su cosa pubblicare e cosa no ha raggiunto il culmine. Gli addetti ai lavori dell’editoria che si sentono a disagio con certi titoli parlano sempre più spesso e a voce più alta, scrivendo lettere aperte o pubblicando le loro critiche sui social media.

Ad aprile negli Stati Uniti più di 200 dipendenti di S&S hanno chiesto al loro datore di lavoro di rescindere un contratto a sette cifre con l’ex vicepresidente Mike Pence.

Milo Yiannopoulos

Gli autori ritirano i loro titoli quando il loro editore ingaggia colleghi con cui non sono d’accordo. Quando S&S ha deciso di pubblicare il provocatorio Milo Yiannopoulos, Roxane Gay ha rinunciato al suo contratto.

Lo stesso ha fatto Ronan Farrow con Hachette, colpevole di aver annunciato un libro di memorie del padre Woody Allen. Pankaj Mishra ha recentemente chiesto al suo editore, Penguin Random House India, di riconsiderare la ristampa di un libro del primo ministro Narendra Modi durante la crisi di Covid del paese.

WOODY ALLEN

A volte la pressione funziona: S&S ha lasciato stare Yiannopoulos, Hachette ha annullato il libro di Allen dopo uno sciopero del personale. A volte non funziona: Il presidente di S&S Jonathan Karp ha detto al personale che protestava contro Pence che tutti loro andavano «a lavorare ogni giorno per pubblicare, non per cancellare, che è la decisione più estrema che un editore possa prendere».

jk rowling

Gli editori di oggi sono in bilico su una corda tesa. Quale strada seguire? Quella che trova il consenso del proprio staff o quella che interessa al proprio pubblico? Fino a che punto deve spingersi un autore prima che le sue opinioni siano ritenute non pubblicabili? E quando le opinioni personali di un'autrice, dice JK Rowling, vengono condannate e lo staff si oppone al lavoro sul suo prossimo libro per bambini? Dove tracciare una linea?

È un "momento spartiacque", ha detto l'agente letterario Clare Alexander a una commissione della Camera dei Lord che indagava sulla libertà di parola online il mese scorso, evidenziando il divario che ha visto tra "management più vecchio" e "più giovani rifiutati".

L'amministratore delegato di Hachette, David Shelley, ha aggiunto che al nuovo personale doveva essere detto che "potrebbe aver bisogno di lavorare su libri con cui non sono d'accordo ... Penso che forse in passato, non avendo visto arrivare questo, forse non siamo stati abbastanza chiari con persone su che tipo di organizzazione siamo, che cos'è".

donald trump hollywood boulevard

«Tutti sono molto cauti su questo argomento e inclini a parlare con una cura incredibile», afferma un responsabile delle pubbliche relazioni. «Di questi tempi è fin troppo facile guadagnarsi l'etichetta incrollabile di 'bigotto'. Inoltre, troppe aree di discussione sembrano essere diventate off limits, il contrario di quello che dovrebbe succedere in un'industria che diffonde idee».

Da una parte, se un libro ha mercato, dovrebbe essere pubblicato, indipendentemente dal fatto che sia in linea con le opinioni del personale. Nel 2017, il libro di Sam Jordison “Enemies of the People” - su Brexit e Trump, e a favore di nessuno dei due - è stato pubblicato da HarperCollins, nonostante un certo numero di dipendenti (incluso il proprietario, Rupert Murdoch) non fosse d'accordo con il suo punto di vista.

«Anche se non c'era grande entusiasmo per il libro all'interno dell'azienda, tutti hanno comunque stretto i denti e l'hanno pubblicato. Cosa sarebbe successo se fosse passata l’idea che il personale potesse pilotare i libri che li mettono a disagio?» dice Jordison. «Anch'io sarei stato messo a tacere. Se gli editori hanno paura di pubblicare cose che le persone potrebbero trovare discutibili, siamo in un guaio serio».

BREXIT

Parlando all'udienza della Camera dei Lord, Shelley ha spiegato che Hachette prende le sue decisioni in base alla fattibilità commerciale e alla legalità: «abbiamo rifiutato libri, abbiamo deciso di non pubblicarli, perché in un certo senso, riteniamo che contravvengano la legge , perché diffamatori o per incitazioni all'odio».

A dicembre Hachette si è appellata proprio a questa sua filosofia quando ha annullato un contratto con Julie Burchill, autrice di “Welcome to the Woke Trials”, accusando la scrittrice di aver «oltrepassato il limite» per via di alcuni tweet islamofobici da lei inviati al giornalista Ash Sarkar. Burchill ha poi dovuto risarcire Sarkar per diffamazione.

julie burchill 7

Un amministratore delegato dei Big Five, che ha chiesto di rimanere anonimo, ha detto di aver visto «una strana contraddizione» nel suo posto di lavoro in cui tutti erano positivi sulla diversità, ma dove alcuni vogliono anche «scegliere e scegliere il tipo di diversità che vogliamo».

«Se vogliamo essere un editore e un datore di lavoro per tutti, la nostra pubblicazione deve riflettere questo. E diventa una necessaria inevitabilità pubblicare libri e autori con punti di vista su cui il nostro staff non è d’accordo. Questa tensione non è del tutto nuova, ma per qualche ragione, sembra che ora stia traboccando. È complicato, ma anche, credo, piuttosto stimolante».

Presso l'editore politico Biteback, il direttore editoriale Olivia Beattie trova frustrante che il dibattito sia «così spesso inquadrato come editori più giovani ipersensibili, piuttosto che riconoscere che ciò che gli editori senior scelgono di pubblicare ha un impatto sui termini del dibattito pubblico».

rupert murdoch e jerry hall

«Qualsiasi redattore junior semidecente impara molto rapidamente come separare le proprie posizioni ideologiche personali dal materiale che sta modificando, perché questa è una parte cruciale del lavoro», dice Olivia Beattie, direttore editoriale dell’editore politico Biteback. «Credo che l'industria editoriale sia più di sinistra rispetto al pubblico degli acquirenti di libri, rendendo inevitabile che il personale lavori su libri con cui non è d'accordo».

«Ma le persone non stanno conflitti su semplici differenze di opinione politica, come si potrebbe supporre ascoltando il dibattito», dice. «Nessuno si rifiuta di lavorare su un libro perché non si adatta alla propria fede politica: la questione riguarda l’incitamento al pregiudizio contro minoranze già emarginate e oppresse. È un'area di dibattito assolutamente valida. Inoltre, non è sempre così chiaro: alcune persone saranno assordate da un fischio di cane che altri non possono sentire».

«Mi sembra che l’editoria debba stare nell'intersezione tra le forze del mercato e le forze culturali», afferma un editore junior. «Stiamo facendo libri, stiamo facendo un prodotto culturale. Ma le nostre decisioni su ciò che pubblichiamo sono legate alla nostra percezione di ciò che vuole il mercato. Il personale più anziano, quello con più potere, sta prendendo decisioni consapevoli su come bilanciare queste due cose. Il più delle volte, sembra che diano la priorità al denaro rispetto all'integrità editoriale».

Welcome to the Woke Trials

Il personale junior, nel frattempo, oberato di lavoro e sottopagato, è «costretto a fare la maggior parte del lavoro sui titoli con cui ha seri problemi, con pochissima scelta e pochissimo supporto», afferma.

«Gli editori hanno il privilegio di lavorare principalmente sui libri che hanno scelto – se stanno facendo il loro lavoro correttamente, dovrebbero sentirsi sicuri della loro acquisizione. I vicedirettori e gli assistenti editoriali non hanno spesso questo privilegio», afferma.

«C'è differenza tra lavorare su un libro che pensi sia un po' spazzatura e lavorare su un libro che trovi ripugnante, che ti fa arrabbiare o che ti sconvolge sinceramente. Questa inquadratura de "i giovani dovrebbero lavorare sui libri che odiano" mi sembra così stupida e riduttiva. Dobbiamo solo aspettare che tutte le persone che prendono decisioni editoriali dubbie senza integrità vadano in pensione?».

Un altro dipendente junior si è detto «leggermente perplesso dal fatto che la libertà di parola sia così spesso equiparata al diritto a un contratto editoriale», aggiungendo: «Coloro che occupano posizioni di rilievo stanno dimenticando che c'è sicuramente un obbligo di diligenza nei confronti del loro personale: questo deve essere considerato quando si chiede loro di lavorare su libri di autori con visioni che potrebbero potenzialmente contrastare direttamente la loro identità ed esistenza».

Memorie del Terzo reich

La verità è che gli editori hanno sempre camminato sul filo del rasoio. «Gli editori, pur sapendo che la controversia fa vendere, hanno sempre esercitato il diritto di rifiutare i libri problematici», afferma Rupert Heath di Dean Street Press, indicando «innumerevoli casi di editori che si sono rifiutati di pubblicare un libro, da Schuster con Sheer, a HarperCollins che annullava il contratto di Patten per il libro anti-Cina nel 1998, in un momento in cui Murdoch stava cercando un accordo in Cina.

«La grande differenza che vediamo ora è nel personale editoriale, in molti casi personale relativamente giovane, che cerca di dettare la politica aziendale, usando la propria influenza per bloccare la pubblicazione di libri già commissionati dalle proprie aziende – questo è qualcosa, per quanto come so, senza precedenti a lungo termine nella storia dell'editoria».

Il libro di memorie di Pence, secondo Heath, «sarà un importante banco di prova: se verrà ritirato, potrebbe aprire le porte a un'azione simile. E sulla scia di BLM, #MeToo e di altri recenti movimenti sociali, i dirigenti dell'editoria potrebbero ritenere sempre più opportuno che si conformino ai desideri del loro staff».

Il caporedattore di Schuster, Korda, ha ricordato uno sconvolgimento simile negli anni '60. «Finora gli editori di libri si erano considerati una sorta di obbligo autoimposto di pubblicare entrambi i lati della maggior parte dei problemi in modo più o meno imparziale, piuttosto che prendere il sopravvento morale», scrive in Another Life. Ma un «dibattito sempre più acceso e di parte» ha visto «la dirigenza accartocciata contro gli editori e viceversa».