Viaggiava ad almeno 70 chilometri l'ora, in un punto in cui il limite è di 50, Angelika Hutter, l'automobilista tedesca 31enne che giovedì scorso ha ucciso tre persone, tra cui un bimbo di due anni, a Santo Stefano di Cadore, falciandole con la propria vettura. [...]

Un testimone l'ha vista litigare con furia prima dell'incidente

Come riportato dall'agenzia Ansa, i militari hanno anche raccolto le parole di un testimone che ha visto la donna litigare furiosamente con una persona, salire in macchina e ripartire sgommando pochi attimi prima del tragico epilogo. Una delle ipotesi che non viene esclusa è che l'investimento della famiglia di Favaro Veneto (Venezia) possa essere stato deliberato, frutto di una rabbia incontrollata.

Ad avvalorare questa tesi la mancanza di qualsiasi segno di frenata, il fatto che in quel punto la strada fosse rettilinea e che i militari, che anche oggi hanno compiuto un sopralluogo per ulteriori verifiche, non abbiano accertato alcun segno di sbandata prima del punto di impatto.

In arresto

Ora Angelika Hutter è in stato d’arresto con l'accusa di omicidio stradale: verrà trasferita nel carcere veneziano della Giudecca. La donna che risulta risiedere a Deggendorf, in Baviera, forse già lunedì comparirà davanti al giudice per l’udienza di convalida.

Dopo l’incidente, con l’ausilio di una traduttrice, ha detto di essere in Italia «per farsi un giro» e di aver perso il controllo dell’auto finendo contro il gruppetto di turisti che camminava sul marciapiede. Ora le valutazioni sugli ultimi attimi prima dell'impatto spettano agli inquirenti: sarà fondamentale per la ricostruzione un confronto di tutte le immagini delle telecamere di sorveglianza sparse nella zona.

