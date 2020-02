SE AVESTE 55 MILIONI DI EURO IN BITCOIN SCRIVERESTE LA PASSWORD SU UN FOGLIO DI CARTA? – LA STORIA DI CLIFTON COLLINS, LO SPACCIATORE IRLANDESE CHE HA NASCOSTO I CODICI DI ACCESSO AL SUO CONTO VIRTUALE SU UN PEZZO DI CARTA NASCOSTO IN UNA CANNA DA PESCA IN SOFFITTA - SOLO CHE QUANDO È STATO ARRESTATO IL PADRONE DI CASA È TORNATO IN POSSESSO DELLA CASA E HA BUTTATO VIA TUTTO…

bitcoin 1

Emanuele Orlando per www.businessinsider.com

Mai mai mai scriversi le password su fogli di carta. Mai. Non solo è una buona norma di igiene informatico, ma evita anche enormi incidenti, come quello capitato a Clifton Collins, uno spacciatore irlandese che, nel 2017, nascose i codici di accesso al suo pingue conto in BitCoin (55 milioni di euro) su un foglio che mise poi in una canna da pesca.

bitcoin 2

Sembrava un posto sicuro, non fosse che le canne da pesca erano nascoste, a loro volta, nella soffitta di una casa in affitto e che, quando Collins è stato arrestato, il padrone di casa è rientrato in possesso della casa e ha buttato via tutto, incluse le canne da pesca.

bitcoin e spacciatori

Al momento, è del tutto impossibile accedere agli account e ai soldi che vi sono custoditi. Secondo l’Irish Times, che per primo ha raccontato la storia, i lavoratori della discarica hanno detto alla polizia irlandese che si ricordavano di aver visto gli attrezzi da pesca scartati. I rifiuti della discarica vanno in Germania e in Cina per essere inceneriti e con essi 55 milioni di euro.

bitcoin

mafia e bitcoin bitcoin per ripulire denaro sporco 1 bitcoin. la ndrangheta e la cocaina da pagare in bitcoin riciclaggio bitcoin 2 riciclaggio bitcoin 1 bitcoin per ripulire denaro sporco