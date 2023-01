SE AVETE ANCORA DUBBI SU QUANTO POSSA ESSERE TONTO IL PRINCIPE HARRY, DATE UN’OCCHIATA AL“THE LATE SHOW” IN CUI IL DUCA È STATO INVITATO A TRACANNARE TEQUILA ED È STATO RIDICOLIZZATO DA STEPHEN COLBERT– L’ALLOCCONE STA FACENDO IL GIRO DELLE SETTE CHIESE PER SPONSORIZZARE IL LIBRO “SPARE” E HA ACCETTATO DI FARE IRONIA ANCHE SUL “DOLORE” PER LA ROTTURA CON WILLIAM PUR DI VENDERE QUALCHE COPIA IN PIÙ – L’IRONIA DI CARLA BRUNI CHE POSTA UNA FOTO DI HARRY CON MEGHAN IN VERSIONE YOKO ONO E… - VIDEO

Il principe Harry e il suo libro sono stati ridicolizzati da Stephen Colbert che, a “The Late Show” a New York, lo paragonato a Harry Potter, prendendo in giro la corona inglese.

Il Duca di Sussex è stato chiamato "La sua reale Harryness" mentre veniva invitato a farsi uan serie di bicchieri di tequila durante la registrazione. Nel mirino di Colbert sono finiti la regina, la Gran Bretagna e in particolare l’amara rottura tra Harry e William.

Dopo che Harry ha descritto il suo dolore, il presentatore del Late Show ha detto fra le risate: «È straziante. Essere rifiutato dal fratello maggiore a scuola anche se il cappello magico li ha messi nella stessa casa. Cosa ne pensi? Tassorosso? Grifondoro?».

In un trailer si vede Colbert dire che il libro è disponibile in copertina rigida, audiolibro e "piatto commemorativo", prendendo per il culo i tradizionali piatti di ceramica che vengono sfornati a ogni evento che riguarda i reali in Gran Bretagna. E ancora il comico ha continuato: «Fai scorta di corgi e ruba un tesoro culturale inestimabile da una delle tue colonie perché The Late Show sta diventando imperiale».

2. CARLA BRUNI IRONIZZA SUL PRINCIPE HARRY CON UN POST SU INSTAGRAM?

Da www.whoopsee.it

Con un nuovo post pubblicato sul suo profilo Instagram, la cantautrice, attrice, supermodella ed ex Première dame di Francia, Carla Bruni, è sembrata ironizzare sulle ultime affermazioni del principe Harry e, forse, anche dargli un consiglio per il futuro.

Pubblicando una foto nella quale il duca di Sussex appare photoshoppato al fianco di nientemeno che Yoko Ono, l’artista che fu compagna di John Lennon e promotrice di una filosofia di vita incentrata sulla pace e l’amore, Carla Bruni ha scritto: «All you need is love… pa pi dabi dà. All you need is love Pa pi dabi dà. All you need is love. Love… Love is all you need…». Tra gli hashtag utilizzati dalla ex super modella, appare però anche “just for fun”, ovvero, “si scherza”, a sottolineare l’intento ironico di tale post.

Con la frase scelta appositamente dal brano “All you need is love” abbinata proprio alla figura della non-violenta Yoko Ono, chissà che Carla Bruni non abbia forse voluto dare anche una sorta di “suggerimento” al principe Harry.

