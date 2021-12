SE DAI UN BRACCIO ALLA TECNOLOGIA, SI PRENDERÀ ANCHE LA TUA TESTA - I DISPOSITIVI CHE INVIANO CONTINUAMENTE FEEDBACK SUL NOSTRO BENESSERE, COME L'APPLE WATCH O I DISPOSITIVI GARMIN, RISCHIANO DI PROVOCARE L'EFFETTO "NOCEBO", IL CONTRARIO DEL PLACEBO: RICEVERE INFORMAZIONI NEGATIVE CI FA SENTIRE PEGGIO - LA CONCENTRAZIONE VACILLA QUANDO VENGONO FORNITI DATI SPIACEVOLI, E QUESTO PUÒ GENERARE DISAGIO E MALESSERE. NE SANNO QUALCOSA GLI UTENTI DEI SOCIAL MEDIA...

La maggior parte delle persone ha familiarità con il concetto di placebo, l’effetto che si ottiene semplicemente fornendo informazioni positive e che può migliorare la percezione del benessere. Eppure si verifica anche l’effetto contrario, cioè dati negativi che fanno sentire le persone peggio per la propria salute. Si chiama effetto nocebo - dal latino «farò del male» in contrapposizione a «farò piacere» del placebo. E ci sono buone probabilità che tu abbia un nocebo legato al polso.

L’ondata di gadget tecnologici per la salute, dai fitness tracker all’orologio di Apple, tengono collegate milioni di persone che ricevono feedback in tempo reale. Sono progettati per misurare i tuoi passi, incoraggiarti a fare più esercizio e fornire aggiornamenti quotidiani sulla tua salute mentale e fisica. Apple vuole che tu «chiuda i tuoi anelli», i tre cerchi colorati che l’orologio utilizza per monitorare i tuoi progressi, e Garmin Ltd. ti dice in modo utile quando la tua salute è «eccellente».

Sono regali popolari e quest’anno saranno sotto migliaia di alberi di natale. Secondo Business Insider, i modelli di Apple Watch sono stati quattro dei 10 articoli più venduti durante il Black Friday di novembre.

Ma c’è anche una buona ragione che dovrebbe far riflettere bene sui benefici di un monitoraggio 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con obiettivi arbitrari forniti da un algoritmo e notifiche regolari per avvisarti che sei stressato, stanco, in forma o semplicemente «improduttivo».

La ricerca sull’effetto nocebo, concettualizzata per la prima volta nel 1961, ha dimostrato che la percezione del dolore può aumentare quando cambiano i dettagli e le informazioni. I pazienti con sospetta commozione cerebrale hanno mostrato prestazioni neurocognitive inferiori quando viene richiamata la loro storia di lesioni traumatiche. La concentrazione vacilla quando vengono forniti dati spiacevoli. A volte, anche un cambiamento nel colore di un segnale specifico associato alla salute può generare disagio.

Con tutti questi dispositivi attaccati al nostro corpo, i nocebo si stanno insinuando nella nostra vita di tutti i giorni mentre le persone ripongono sempre più fiducia nei dati per farsi guidare nelle loro abitudini. «Si tratta di dormire per me, perché mi sveglio e mi sento dannatamente bene e poi guardo il mio punteggio e a volte non è dannatamente buono» dice il podcaster di fitness e Youtuber Ali Spagnola. «E posso che dire che dopo mi sento peggio».

Sebbene un flusso costante di dati possa aiutare le persone a ottimizzare la propria salute, Ali Spagnola dice che sta iniziando a capire che può essere vero anche il contrario. Spagnola, che produce video su musica, commedia e fitness per oltre 2 milioni di follower sui social media, dice che a volte tutto ciò di cui abbiamo veramente bisogno è un rinforzo positivo.

L’effetto nocebo è diventato insito nei social media. Invece di accedere per sentirsi ispirati e connessi, Instagram e Facebook hanno fatto sentire gli utenti ansiosi e depressi. Il feedback costante di “Mi piace” e retweet mina quelli che dovrebbero essere apprezzamenti della creatività. Secondo la sua ricerca, Instagram fa sentire peggio le ragazze adolescenti riguardo al proprio corpo.

Non doveva essere così. I dirigente ben intenzionati che sfornano gadget e app ripongono un alto grado di fiducia nella capacità dei loro prodotti di migliorare la vita. Raramente si fermano a pensare ai lati negativi. «Credo che la tecnologia possa migliore le nostre vite» ha dichiarato Marck Zuckeberg a ottobre quando ha annunciato il cambio di nome della sua azienda. «La storia di base della tecnologia nelle nostre vite è che ci ha dato il potere di esprimere noi stessi, sperimentare il mondo con una ricchezza sempre maggiore».

Apple ha una visione simile dei propri dispositivi. Il suo orologio «ti incoraggia a essere attivo e a ottenere di più dai tuoi allenamenti» ha detto il Ceo Tim Cook a settembre quando ha annunciato l’ultima iterazione del gadget. «E monitora la tua salute, aiutandosi a vivere una giornata migliore».

È un mondo in cui siamo stati accecati dall’imprevisto. E quindi vogliamo credere che la tencologia possa avvisarci di pericoli e rischi. Siamo arrivati a dipendere dai dispositivi ai nostri polsi perché ci segnalino costantemente dati sulla nostra salute fisica e mentale. Questo è più che un po’ ingenuo. A volte tutto ciò di cui abbiamo veramente bisogno è sentirci dire che siamo fantastici.