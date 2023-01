Giulia Cerasoli per “Chi”

Tutti a Cortina per Capodanno. Come in un film cult di Carlo ed Enrico Vanzina. Politici di governo e opposizione si sono ritrovati nella Perla delle Dolomiti per le feste di fine anno o per ricaricarsi nei primi giorni del 2023. Non era mai accaduto un pienone di pezzi da novanta di questa portata, una concentrazione tale da far pensare a una riunione improvvisa del Consiglio dei ministri in trasferta sulla neve, anche se la premier Giorgia Meloni, molto attesa, alla fine non si è vista per niente.

I più sportivi hanno preferito le piste da sci, come Matteo Renzi e Agnese Landini (che resta comunque più performante del marito); attovagliati all’Hotel de la Poste per l’aperitivo, invece, il ministro del Turismo Daniela Santanchè e il presidente del Senato Ignazio La Russa con i rispettivi partner, Dimitri Kunz d’Asburgo e Laura De Cicco; da Lovat per la cioccolata il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano con la moglie Federica Corsini e seduto al sole, in relax, con ciuffo liscio che piace alle fan, al Grand Hotel Savoia, con la compagna Olivia Paladino, l’ex “avvocato del popolo” Giuseppe Conte che pare non sia mai uscito dell’albergo.

Uno spiegamento simile di ospiti istituzionali ha stupito negozianti e ristoratori della cittadina ampezzana che pullulava di giornalisti e fotografi appostati per immortalare le celebrità, che naturalmente anche sulla neve vengono sempre accompagnate da uno stuolo di uomini di scorta. Come dicevamo, nemmeno i fratelli Vanzina sarebbero arrivati a tanto nei loro anni d’oro.

Tre le feste più glamour alle quali quasi tutti i big hanno fatto capolino, almeno per un saluto di cortesia: il party dell’amministratore delegato di Ferretti Group Alberto Galassi, marito di Antonella Ferrari, quello del gallerista Stefano Contini e, dulcis in fundo, la festa di Claudio Lotito, presidente della Lazio.

Matteo Renzi è stato tra i più invitati con la sua verve esplosiva, nonostante si sia speso molto sulle piste tutto il giorno, in tuta Moncler modello Grenoble, mentre la moglie Agnese ha preferito un completo tecnico di Prada. Sempre assieme al ministro Santanchè il presidente del Senato La Russa, che ha soggiornato al Rosapetra Spa Resort vicino al cottage della “Santa”, che ha sfoggiato tre outfit al giorno, dal piumino rosa Balenciaga al completo da sci Rossignol in edizione limitata, fino al teddy di Zara per l’aperitivo con l’amica Laura La Russa.

In collo alto nero esistenzialista, vicini e innamorati, Giuseppe Conte e Olivia, che hanno scatenato invidie e commenti al vetriolo per il loro soggiorno stellato, tra oggetti di culto, come i mezzi guanti di visone di lei, che non si vedevano dagli Anni Ottanta.

Mete predilette degli illustri ospiti la tradizionale trattoria Villa Oretta e, oltre al ristorante del Lago Ghedina, il rinnovato Toulà dello chef Max Alajmo, molto amato dai Renzi. All’Hotel de la Poste, quartier generale per tre giorni del plotone governativo, sono passati anche il ministro della Cultura (ed ex direttore del Tg2) Gennaro Sangiuliano in piumino blu scuro come l’ex collega Enrico Mentana, in città con la fidanzata Francesca Fagnani e i loro due Cavalier King.

Poco sci e molto salotto quindi anche per le signore, che, come il ministro Santanchè e la moglie di La Russa, Laura, prendono il tè nel pomeriggio in look zarina low cost, firmato Zara. In look sportivo da passeggiata sulla neve, i direttori star, come Alfonso Signorini, che di prima mattina affronta il bosco per poi tornare a casa sul presto a suonare il piano, e Bruno Vespa, che ha preferito la pace del lago Ghedina alla confusione mondana del corso di Cortina.

Tutti però attendevano Giorgia Meloni, ma la premier non si è vista: trattenuta per i funerali di Papa Benedetto XVI, ha festeggiato con i familiari, privando della sua presenza gli emuli di Jerry Calà, che si sono confusi in mezzo ad altri “famosi” delle Dolomiti, da Azzurra Caltagirone con il suo boyfriend Aldo Bisio, di Vodafone, Paolo Scaroni, Moroello Diaz della Vittoria, Nicola Maccanico e tanti altri.

Tutti tornati in massa a Cortina dopo qualche anno di assenza in cui preferivano le spiagge esotiche o le nevi svizzere. Ma Cortina è Cortina e le Olimpiadi invernali si avvicinano a grandi passi rilanciando la Perla delle Dolomiti, che ancora una volta è riuscita a dare delle piste, come si dice, alla più aristocratica Sankt Moritz. Che tra l’altro è lontana per chi lavora a Roma come la nostra classe politica, che preferisce ritrovarsi tra i propri simili quando si sposta per una breve vacanza...

