Agli occhi dei vicini di casa era una coppia normalissima e «se c'erano tensioni tra loro erano ben nascoste tra le mura domestiche» […] Durante una lite furibonda, Raffaella Ragnoli, 56 anni, ha accoltellato alla gola il marito Romano Fagoni, di tre anni più grande, non lasciandogli scampo. Un omicidio avvenuto davanti agli occhi del figlio 15enne, mentre insieme stavano mangiando una pizza seduti intorno al tavolo della cucina.

[…] Raffaella […] ha parlato di un clima in casa diventato ormai insopportabile. Romano Fagoni, operaio che da tempo aveva perso il lavoro e si arrabattava con piccoli impieghi quotidiani, è stato descritto dai familiari come un padre padrone, un uomo aggressivo, autoritario e prepotente che sabato sera, durante l'ennesima lite, in preda alla collera avrebbe minacciato moglie e figlio con il coltello della pizza. È a quel punto, pare, che Raffaella ha reagito colpendolo con più fendenti alla gola, recidendogli la carotide.

[…] Il 59enne è morto dissanguato sul pavimento della cucina prima che i sanitari potessero tentare di salvarlo. Agli inquirenti toccherà ora trovare riscontri delle testimonianze dei familiari, visto che alle forze dell'ordine non risultano denunce per violenza o maltrattamenti. Ieri pomeriggio è stata ascoltata dal pm di turno anche la figlia grande della coppia, una ragazza di 27 anni che da tempo si era trasferita a vivere e lavorare sul Garda. […] Raffaella, che faceva la casalinga, era conosciuta per la sua disponibilità in parrocchia […]

[…] La dirimpettaia dei Fagoni si affaccia dalla finestra con le lacrime agli occhi, turbata dalla notizia appresa la sera prima. «I litigi c'erano – spiega – ma come può succedere in ogni famiglia. Ci sono le discussioni – aggiunge – ma nessuno avrebbe mai immaginato una cosa del genere». […]