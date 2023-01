5 gen 2023 15:36

SE FAMO SEMPRE RICONOSCERE! DOPO QUELLA DI TOTO' PER VENDERE FONTANA DI TREVI, ARRIVA LA TRUFFA A SAN PIETRO PER IL FUNERALE DI RATZINGER: LE GUARDIE VATICANE HANNO BLOCCATO DIVERSI TURISTI CHE SOSTENEVANO DI AVER ACQUISTATO I BIGLIETTI PER STARE IN PRIMA FILA. “ABBIAMO FATTO UNA PRENOTAZIONE ONLINE PER SEGUIRE SEDUTI I FUNERALI DI BENEDETTO XVI” - I GENDARMI HANNO SPIEGATO LORO CHE "SONO STATI RAGGIRATI". NON C'ERA BISOGNO INFATTI DI ALCUNA PRENOTAZIONE NÉ DI BIGLIETTI