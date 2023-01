SE LA FARFALLA VI PUZZA DI PESCE NON STA BENE (C’È UN’INFEZIONE BATTERICA), SE VI PRUDE E S’ARROVENTA NEPPURE (C’È UNA MICOSI) - BARBARA COSTA: “UNA VULVA È SANA SE È STABILMENTE UMIDA E LUBRIFICATA, E CHI LO DICE CHE DEVE PROFUMARE DI VANIGLIA O DI QUALCHE FIORE?! UNA VULVA SANA NON PROFUMA BENSÌ ODORA DI UN 'SAPORE' SUO CHE È PERSONALE E CHE PUÒ ESSERE 'PEPATO, MUSCHIATO, DOLCE O SALATO, LEGGERMENTE MARINO, SIMILE AL FIENO TAGLIATO, O ALLA CIPOLLA FRESCA'...” - IL LIBRO “V PER VULVA. BENESSERE INTIMO DALLA A ALLA V"

Barbara Costa per Dagospia

Se ti puzza di pesce non sta bene (c’è un’infezione batterica), se ti prude e ti s’arroventa e ti si trasforma in una yogurtiera neppure (c’è una micosi), se corri a pisciare non ogni momento ma quasi… probabilmente c’è una cistite. Una vulva è sana se è stabilmente umida e lubrificata, e chi lo dice che deve profumare di vaniglia o di qualche fiore?! Una vulva sana non profuma bensì odora di un "sapore" suo che è personale e che può essere “pepato, muschiato, dolce o salato, leggermente marino, simile al fieno tagliato, o alla cipolla fresca”.

È quanto scrivono la giornalista Élise Thiébaut e l’ostetrica Camille Tallet nel loro "V per Vulva. Benessere Intimo dalla A alla V" (Odoya ed.), manualetto che dei dubbi che la tua vulva ti pone offre facile e mirata soluzione. E ne asfalta i tabù. Perché non è vero che le vulve sono tutte uguali, no: le orientali ce l’hanno in un modo, le europee in un altro, le afroamericane in un altro ancora. E son normalissime le vulve che hanno le labbra asimmetriche, e è errato dire che la vagina interna alla vulva sia un buco: essa è “una fessura elastica piena di pieghe e grinze, in media lunga da 6 a 8 cm, e larga 3”.

Tutte le vulve sicché tutte le donne hanno le ghiandole di Skene che le fanno squirtare: se la quantità di squirto va da un cucchiaino a mezzo litro, perché non tutte le vulve squirtano? Perché o non sono né auto né da altrui a dovere stimolate, o perché hanno le ghiandole di Skene non bacate ma atrofizzate: sono nate così, e non generano squirto. Ma non vi abbattete, che non ve n’è alcun motivo! La capacità di fare squirto e quanto non inficia nel modo più assoluto sul volume e sulla qualità degli orgasmi, chiaro?

E non è nemmeno vero che il clitoride risponde festoso a ogni tocco. Se la ragione di vita di un clitoride è esclusivamente quella di farsi titillare per farci tanto godere, sta a chi ce lo sfrega centrare la maniera la più precisa per appagarlo, maniera che differisce da donna a donna. E sta a ognuna di noi guidare il o la partner verso la "strada" più esatta.

Mi sa che è proprio grazie alla vulva che l’umanità ha imparato a contare: è sempre più certo che le prime matematiche siano state donne, tenutarie di archeo-agende vieppiù mentali e combacianti con le fasi lunari che bissano il ciclo mestruale nei 28 giorni.

Se ancora oggi il toro è simbolo di virilità, nell’antichità era simbolo di femminilità, e per la forma della sua testa e corna simili a un utero. Nel corso della sua età fertile, una donna che non ha figli e non prende la pillola, ha in media 450 cicli mestruali! Sono 2400 giorni col ciclo, e però ogni volta la perdita di sangue riempie una tazza di thè (solo???). Sono cifre variabili perché ogni donna ha il suo, di ciclo, che varia e per durata e per densità, come varia per dolori più o meno sopportabili.

Un argomento più tabù del dolore da ciclo è quello della sindrome premestruale che c’è, esiste, e di solito sotto forma di dolori a gambe e reni, mal di testa, nausea, ansia, brufoli esagerati, e male e gonfiore al seno (com’è vero! Il mio aumenta e se ne fa accorgere…). Ogni donna ha la sindrome premestruale sua, ma non è dai suoi ormoni che va definita, né in quanto donna, né la sua sindrome: di conseguenza sarebbe ora di finirla di pensare e di rimarcarci che siamo nervose perché abbiamo le nostre cose!!!

Come dovremmo smetterla di pensare e dire che, se non facciamo sesso e penetrativo per lungo tempo, ci si arrugginisce... Ogni donna rimedia ai dolori premestruali e del ciclo in sé come ritiene, e però attenzione, è più che comprovato: masturbarsi pre e durante il ciclo porta sollievo, come per alcune è un toccasana fare sesso non necessariamente penetrativo pre e durante il ciclo.

Ci sono donne che prima e durante il ciclo hanno un calo netto del desiderio ed è normale, ci sono altre che prima e durante il ciclo gli aumenta pazzamente la voglia, ed è normale pure questo (e meno male!). E ci sono donne che hanno crampi mestruali strani, “intensi e profondi, paragonabili a un attacco di cuore”, e sono le donne che soffrono di endometriosi: malattia di lunga e faticosa diagnosi, le cui cause sono oggetto di studio.

Ogni vulva va lavata con cura ma non esasperatamente, e meglio evitare docce vaginali e saponi alteranti il suo ph fisiologico. Le autrici dicono che va bene anche lavarla solo con acqua (sarà…), consigliano di dormire lasciandola all’aria, cioè senza mutande, e di indossare di giorno quelle di cotone, e sentite qua: in più punti del manuale raccomandano di “cambiare le mutande una volta al giorno” (e che, ci son donne che non se le cambiano?!?).

E poi, già: le donne non perdono secrezioni: creano secrezioni! Sono segno di salute le perdite di muco comunemente dette bianche, ma non se diventano gialle o grigie o verdi, maleodoranti, in presenza delle quali bisogna correre dal medico. E il muco che esce quando si fa sesso e si è accese al massimo si chiama "ciprina" ed è essenziale: esso ci lubrifica la vulva quando non vede l’ora di accogliere in sé quel pene (o mani, o lingua o sex toy) che tanto ci piace.

