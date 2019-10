E SE JEFFREY EPSTEIN FOSSE STATO UCCISO? – MICHAEL BADEN, 85ENNE EX MEDICO LEGALE DI NEW YORK, SGANCIA LA BOMBA: ESAMINATi I RISULTATI DELL’AUTOPSIA, CI SONO UNA SERIE DI ELEMENTI CHE METTONO IN DISCUSSIONE LA TEORIA DEL SUICIDIO E FANNO PENSARE A UNO STRANGOLAMENTO – DALLE FRATTURE SUL COLLO ALL’EMORRAGIE OCULARI, AL DNA SUL LENZUOLO: “NON HO MAI VISTO NULLA DEL GENERE IN 50 ANNI…” - VIDEO

DAGONEWS

michael baden 5

Cosa sia successo in quella cella in cui lo scorso 10 agosto è stato trovato morto Jeffrey Epstein rimarrà uno dei più grandi misteri d’America. Soprattutto alla luce del fatto che l’ipotesi di un omicidio non è poi così remota. O almeno non lo è per Michael Baden, 85enne ex medico legale di New York con una carriera lunga cinquant’anni alle spalle. Nonostante la morte del miliardario sia stata archiviata come un suicidio, il medico che ha visto i risultati dell’autopsia, è convinto che non siano state fatte tutte le indagini del caso per escludere l’ipotesi dell’omicidio.

jeffrey epstein

In un’intervista esclusiva a "Fox & Friends" Baden, che è stato assunto dal fratello di Epstein, ha detto che i risultati dell’autopsia sono più coerenti con uno strangolamento che con un suicidio per impiccagione. Il dottore ha rivelato che Epstein aveva due fratture ai lati sinistro e destro della laringe e una frattura all’osso ioide.

«Queste tre fratture sono estremamente insolite e rare nelle impiccagioni e si verificano più comunemente nello strangolamento» ha detto Baden, che ha indagato sui casi di O.J. Simpson, di John F. Kennedy, di Martin Luther King, di Phil Spector e della star dei New England Patriots Aaron Hernandez e molti altri.

michael baden 3

«Non ho mai visto fratture del genere in 50 anni in casi di suicidio» ha aggiunto il medico. Baden, che ha esaminato più di 20.000 corpi, ha spiegato che la pressione sul collo esercitata dalle mani è più forte rispetto a quella esercitata durante un’impiccagione. Un altro elemento sono le emorragie oculari, comuni nello strangolamento e meno comuni in un suicidio.

il corpo di jeffrey esptein

Baden ha anche sottolineato che il suo studio non è completo: «Non lo sarà fino a quando non saranno disponibili tutte le informazioni». In particolari mancano i risultati sul lenzuolo usato per impiccarsi. «Le prove sul materiale del tessuto potrebbero aiutare a dimostrare se qualcun altro è stato coinvolto. Se così fosse c’è il suo Dna lì sopra. I risultati dovrebbero essere pubblicati al più presto per evitare che ci siano ulteriori sospetti».

michael baden 2

A stabilire che la morte di Epstein è stata un suicidio è stata il medico legale di New York Barbara Sampson, ma Baden è convinto che potrebbe aver sbagliato: «Ci sono prove di un omicidio che dovrebbero essere investigate, per escludere che Epstein sia stato ucciso».

Il medico ha anche puntato il dito contro la sicurezza del carcere: «È stato stabilito che le due guardie che avrebbero dovuto lavorare in quella zona della prigione si sarebbero addormentate e non avrebbero fatto il loro giro di 30 minuti per più di 3 ore. Poi c'erano telecamere di sicurezza che avrebbero dovuto registrare all’interno della cella e nel corridoio all'esterno, per vedere chi entrava e usciva. Sembra che entrambe funzionassero male».

