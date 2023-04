29 apr 2023 15:52

SE LI DOVETE FAR MORIRE COSI', I FIGLI E' MEGLIO NON FARLI! A MILANO IERI SERA IL CORPO DI UNA BAMBINA APPENA NATA È STATO TROVATO SENZA VITA IN UN CASSONETTO DELLA CARITAS PER LA RACCOLTA DEI VESTITI. UN UOMO CHE SI ERA FERMATO PER DONARE I SUOI ABITI HA NOTATO LA MANINA DELLA NEONATA E HA CHIAMATO I SOCCORSI – I MEDICI NON HANNO POTUTO SALVARLA. LA PICCOLA ERA VENUTA AL MONDO DA POCHE ORE…