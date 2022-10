SE MI LASCI NON TI CANCELLO – FRANCESCO TOTTI E ILARY BLASI CONTINUANO A SEGUIRSI SUI SOCIAL E NON HANNO ELIMINATO LE VECCHIE FOTO INSIEME, MA LUI HA DEFOLLOWATO LE EX COGNATE, SILVIA E MELORY, E I LORO MARITI – CONTINUA PERÒ A MONITORARE ATTENTAMENTE LE MOSSE DELL’EX, CHE TRA SELFIE OSÉ, VIAGGI IN GIRO PER IL MONDO E FRECCIATINE SUI ROLEX, È ATTIVISSIMA SU INSTAGRAM…

ilary blasi totti

1 - FRANCESCO TOTTI, IL GESTO SOCIAL CONTRO ILARY BLASI (E NON SOLO): LA TENSIONE SALE ALLE STELLE

Da www.leggo.it

La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi vive un altro capitolo che alimenta il gossip. I rapporti tra l'ex capitano giallorosso e la famiglia della conduttrice dell'Isola dei Famosi sono sempre più tesi. E al mondo del web non è sfuggito un dettaglio social davvero incredibile...

La novità social

FRANCESCO TOTTI E NOEMI BOCCHI - FOTO DI DIVA E DONNA

Francesco Totti non segue più su Instagram le sorelle di Ilary Blasi, Silvia e Melory, e i rispettivi mariti (Ivan e Tiziano). Lo sgarbo social non è sfuggito agli utenti più attenti che ormai da inizio estate seguono con particolare attenzione gli sviluppi social della separazione più chiacchierata. Aspetto non di poco conto soprattutto in un'epoca digitale come quella che stiamo vivendo. Senza dimenticare che Silvia Blasi, fino a poco tempo fa, si occupava della comunicazione del Pupone mentre il cognato lavorava in una delle società dello sportivo.

Rottura totale

ilary blasi davanti al negozio di rolex 9

Una rottura totale, quindi, con la famiglia di Ilary Blasi. Francesco Totti, con ogni probabilità, non ha apprezzato la frecciatina dell'ex moglie in una storia su Instagram quando la conduttrice televisiva ha deciso di taggarlo davanti al negozio Rolex di Roma. Adesso la battaglia legale in fase di divorzio si prospetta sempre più sanguinosa.

2 - TOTTI, ILARY, NOEMI E I ROLEX: COSÌ BLASI RACCONTA SU INSTAGRAM LE SUE VERITÀ

Renato Franco per www.corriere.it

Una storia di dolore e Rolex, di sofferenza e Chanel, una storia che tutti noi spettatori — figli di una società di voyeur — in questi anni di calcio & «sei unica», di gol & pollici in bocca, di qui studio a voi stadio, abbiamo seguito sempre più da intrusi, prima con le copertine dei giornali di gossip, poi con i social a rendere la vita di Ilary Blasi e Francesco Totti una soap permanente, finzione ed esposizione continua nella speranza collettiva che davvero esista la coppia perfetta. Quella tra Lady Totti e Mr Blasi è una storia che finisce dopo 20 anni di amore, in tre tappe che, agli occhi di lei, si consumano in pochi mesi: prima la convinzione, poi la delusione, infine la rinascita.

tweet totti ilary 8

All’inizio Ilary è convinta: Francesco ha giurato che non c’è nulla, che Noemi l’ha vista pure lui solo in foto, mica in camera, dunque non deve aver motivo di dubitare. Quando Dagospia inizia a parlare di un’intrusa tra i due, Ilary si comporta come al solito: quanti flirt in questi anni erano stati attribuiti al marito?

Chiede le spiegazioni di routine, perché deve farlo, non perché pensa che questa volta possa essere vero. Lui mette su la seconda espressione di cui è capace (quella con il sorriso), sicuro e spavaldo come quando tirava un rigore: so’ tutte cazzate.

Per questo Ilary quando va a Verissimo da Silvia Toffanin parte alla carica; in buona fede si espone a pelle nuda, anche ingenua nel non pensare nemmeno un attimo che il marito potrebbe averle detto, questa volta o anche questa volta, una bugia. Parla di menzogne e illazioni costruite allo scopo di danneggiarli, tira in ballo «l’accanimento mediatico», fino alla frase che mai avrebbe pronunciato se avesse avuto anche solo mezzo sospetto di essere stata tradita: «Alcuni quotidiani nazionali hanno dato la notizia come se fosse certa, facendo una figura di merda».

Il doppio comunicato stampa

ILARY BLASI PUNTA IL ROLEX DI FRANCESCO TOTTI

Era marzo. Stacco temporale. Luglio. Arriva il doppio comunicato — già separati anche nelle strategie di comunicazione — per annunciare che sì, la loro storia è finita. Si dice che le parole di Totti sono più dolci e accomodanti, mentre Ilary è fredda e distaccata. Non è necessario ricorrere a Freud e al senso di colpa: lui ha qualcosa da farsi perdonare, lei è delusa e incredula.

Chiunque sarebbe distaccato. A Roma poi molti sanno. Tornano in mente le parole di Cassano, che conosce Totti meglio di Freud: «Ho avuto più di 600 donne e mi mantengo basso — raccontava Cassano —, il calciatore che però cuccava di più era Francesco Totti! Io, Vieri e Inzaghi non arrivavamo al livello del Pupo. Poi Ilary me l’ha tolto dalle mani». Ma si sa che il lupo, o il Pupo, perde il pelo ma non il vizio. Con il senno di poi, Ilary ripassa mentalmente gli anni trascorsi, il castello di fedeltà in cui credeva crolla. Roma sintetizza la situazione in una battuta: «Ilary ha visto cose che potrebbero rovinare una cinquantina di famiglie».

La favola in cui credevamo

noemi bocchi

Ilary è ferita; arrabbiata. La favola in cui credeva — in cui tutti noi credevamo — si è spezzata di botto. Colpo durissimo, ma Ilary ha le spalle larghe per sopportare e supportare sé stessa e la famiglia. Il viaggio in Tanzania era già organizzato («pagato da me» le rinfaccia lui, ma non sarà certo un viaggio a rovinarlo...), basta fare un cambio di nome su un biglietto: al posto di Mr Francesco Totti c’è sua sorella Mrs Silvia Blasi. Sono settimane di mutismo, in cui però parlano i social.

A caldo (e a freddo) la certezza è che l’Ilary ferita mandi messaggi all’ex marito (altro indizio su tradito e traditore, il primo ha voglia di rivalsa, il secondo aspetta immobile le mosse dell’altro), così le stories su Instagram si trasformano in album pubblico, con paesaggi da favola, foto splendenti, immagini con i «suoi» ragazzi: Francesco, guarda che ti perdi. La Tanzania e le Dolomiti, le Marche e la Croazia, una vacanza (nei limiti del possibile) per dimenticare.

Il terzo tempo di una donna libera

tweet totti ilary 3

A inizio settembre scatta il terzo tempo di Ilary, una donna che è cresciuta accanto a un uomo che è rimasto sempre sé stesso. Lui calciatore per 20 anni; lei da letterina a conduttrice di punta, finalmente farfalla. Una donna libera, sempre costretta a combattere certi stereotipi (è addirittura bionda...): si vuole riprendere in mano la sua vita, la protezione della tranquillità dei figli come bussola per muoversi. Mentre aspetta la battaglia legale seduta lungo la riva del fiume torna a fare una vita normale, può finalmente girare per Roma senza il codazzo di tifosi a caccia di selfie, senza la fila di devoti che vogliono toccare il Capitano come fosse una reliquia, perché quando passa Lui le acque non si aprono ma si chiudono, tutti assiepati intorno. Riprende a fare quelle cose che in coppia, ma quando mai. Come teatro e mostre, che per Totti sono peggio di una muta di difensori che non toccano caviglie da mesi. Prima lo spettacolo di danza con Eleonora Abbagnato, quindi l’esibizione con i quadri di Andy Warhol. In fondo non è male...

ilary blasi giovane e nuda 9

L’intervista rilasciata da Francesco a Cazzullo

Un momento di smarrimento, l’intervista rilasciata da Totti ad Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera. Un’altra botta per lei che non si aspettava che l’ex marito raccontasse così i fatti loro (curioso il caso di chi, come lui, professava di pensare alla serenità dei figli e poi non tace su questioni secondarie come gli orologi e le borse).

ILARY BLASI totti

Lei riprende il filo delle stories, pubblica la nonna che prepara l’impasto per le fettuccine, mostra il ritorno delle «buone abitudini» mentre guarda Chi l’ha visto? in salotto, scherza sui Rolex. Una calma olimpica pur nello stupore che lui — a differenza di lei — racconti cose che sarebbe meglio rimanessero private. Come i famosi orologi — che lei comunque sostiene siano suoi (deciderà, in caso, il tribunale) — oppure la questione dei suoi (di lei) presunti amanti, al plurale. Anche se i messaggi di conferma, di cui Totti ha parlato, in realtà non ci sarebbero. Quindi: che stai a di’, Francesco?

tweet totti ilary 4

Un impasto di magnitudine e disillusione

Un nuovo inizio. Perché Ilary Blasi affronta sempre la vita (e la televisione, dove l’essenza delle persone traspare) con la sua veracissima cifra romana, fatta di disincanto e cinismo, di sincerità e schiettezza, un impasto di magnitudine e disillusione che ha le sue radici a Roma dove si respira l’aria da capitale dell’Impero ma decaduta, dove si fanno i conti con la forza della storia e la necessità di un presente con tante crepe emotive, ma dove poi la Grande Bellezza lenisce ogni dolore. Nessuna maschera, pochi filtri (magari giusto qualcuno su Instagram).

noemi bocchi fotografata da selvaggia lucarelli ilary blasi MEME SULLA ROTTURA TRA ILARY E TOTTI ilary blasi ilary blasi giovane e nuda 12 tweet totti ilary 1 Ilary Blasi al Teatro dell Opera di Roma foto Di Bacco ilary blasi foto di bacco (6) ilary blasi foto di bacco (11) ilary blasi foto di bacco (7) ilary blasi alla mostra di andy warhol 2 ilary blasi alla mostra di andy warhol 3 ilary blasi in centro a roma 4 ilary blasi alex nuccetelli ilary blasi ilary blasi davanti al negozio di rolex 1 deepfake ilary blasi a striscia la notizia ilary blasi lenor totti blasi ironie totti blasi draghi blasi ILARY BLASI FRANCESCO TOTTI totti blasi ironie totti blasi meme 2 totti blasi ILARY BLASI E FRANCESCO TOTTI COPERTINA OGGI 14-21 LUGLIO 2022 MEME SULL INTERVISTA DI TOTTI AL CORRIERE