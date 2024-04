SE MI LASCI, TI SPUTTANO – A CINISELLO BALSAMO, VICINO MILANO, UN 44ENNE HA SPARSO PER IL PAESE LE FOTO HOT DELLA SUA EX PER "VENDICARSI": LEI LO AVEVA MOLLATO – L’UOMO HA STAMPATO DEI VOLANTINI USANDO LE FOTO PRESE DA UN LORO VIDEO INTIMO - OLTRE ALLE IMMAGINI, HA DIFFUSO IL NUMERO DI CELLULARE DELLA DONNA E ALTRI DATI SENSIBILI - IL 44ENNE È INDAGATO DALLA PROCURA PER STALKING E REVENGE PORN...

Estratto dell’articolo di Federica Zaniboni per “Il Messaggero”

Non accettava di essere stato lasciato e per vendicarsi ha deciso di tappezzare i muri del paese con foto intime della ex. Non solo. Accanto alle immagini, ha anche provveduto a scrivere il nome, il cognome e tutti i dati personali della donna. Agghiacciante caso di revenge porn a Cinisello Balsamo, nel Milanese, dove un 44enne del Comasco è stato accusato dei reati di stalking e di diffusione di immagini sessualmente esplicite.

Ad avvisare la vittima di quanto accadeva consentendole così di segnalare immediatamente l'episodio alle forze dell'ordine è stata una sconosciuta che si è imbattuta per caso nelle immagini. Quando ha capito le intenzioni di chi le aveva affisse, non ha esitato a telefonare alla donna per metterla al corrente. Perché oltre al suo profilo Instagram e all'indirizzo del suo posto di lavoro, l'uomo aveva diffuso anche il numero di cellulare. Probabilmente senza fare però i conti con la solidarietà dei compaesani.

I tremendi volantini, realizzati dal 44enne con il solo obiettivo di farla «pagare» alla ex fidanzata, sono comparsi nel piccolo Comune in provincia di Milano lo scorso febbraio. In base a quanto ricostruito da inquirenti e investigatori, le immagini sarebbero state estrapolate da un video girato durante un momento di intimità tra i due, non è chiaro se con il consenso della vittima o a sua insaputa. Scegliendo i frame più adatti per realizzare la vendetta, l'uomo si sarebbe quindi premurato di tagliare se stesso dalle immagini per lasciare in bella vista soltanto la donna.

Quindi ha stampato i volantini e li ha attaccati in giro per Cinisello Balsamo, corredandoli di scritte con insulti e offese. Per assicurarsi che le foto venissero viste da conoscenti e vicini di casa, poi, ha preso di mira in particolare le vie limitrofe all'abitazione della donna, tappezzando tutti i muri della zona.

La relazione tra i due sarebbe finita nel peggiore dei modi, con liti pesanti e accuse da parte di lui di un tradimento. Per questo, una volta interrotti i rapporti, l'uomo avrebbe deciso di accanirsi contro la ex. Dapprima tramite piccoli dispetti, come telefonate anonime nel cuore della notte. Poi danneggiandole la macchina e lasciandole sul parabrezza un biglietto pieno di insulti. La rabbia del 44enne sembrava crescere sempre di più con il passare delle settimane, tanto che la donna, spaventata, si era già presentata dai carabinieri lo scorso dicembre per segnalare gli episodi di stalking e denunciarlo. […]

L'ex fidanzato, indagato dalla Procura monzese per stalking e revenge porn, è stato raggiunto nei giorni scorsi da un provvedimento restrittivo che gli impone l'obbligo di firma nel Comune di residenza e il divieto di avvicinamento alla sua ex. […]

