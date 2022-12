E SE LA MORTE DI PASOLINI FOSSE DOVUTA SOLO AL FATTO CHE ERA UN PEDOFILO? - MARCO BELPOLITI SMONTA I COMPLOTTISMI DIETRO ALL’OMICIDIO DEL POETA, DALL’ASSALTO DEI NEOFASCISTI FINO ALLE TEORIE SUL FURTO DELLE PELLICOLE E SUL LIBRO “PETROLIO”: “IL TEMA DELLA PEDOFILIA È UN TABÙ E ASSOCIARLA CON UNA ICONA COME PASOLINI È PER LE PERSONE DI SINISTRA FORSE TROPPO. SI PUÒ ACCETTARE CHE UNA ICONA COME LUI SIA STATO UCCISO NELLA SITUAZIONE DI UN PREVISTO RAPPORTO SESSUALE CON UN 17ENNE? NE AVEVA PARLATO LO STESSO PASOLINI NELLA LETTERA A ITALO CALVINO: “SONO COME IL DOTTOR JEKYLL E MISTER HYDE…”

Estratto dell’articolo di Marco Belpoliti per “la Repubblica”

pier paolo pasolini

Non sappiamo chi ha ucciso Pier Paolo Pasolini la notte tra il 1° e il 2 novembre 1975. O meglio sappiamo che Pino Pelosi, detto "la Rana", è senza dubbio l'assassino, o forse uno di loro. Di più non si sa, o meglio ci sono sempre nuove ipotesi, dal delitto Mattei ai neofascisti, dal furto delle pellicole di Salò Sade a Cefis.

Sono almeno una dozzina i libri che cercano i colpevoli, ma non arrivano a nessuna soluzione […] Ora senza fare la lista delle innumerevoli tesi su questo omicidio […] provo a interpretare questa valanga d'ipotesi che comprendono mafiosi, servizi segreti e altri poteri occulti, e che spesso puntano il dito su Petrolio , il romanzo-mostro uscito postumo con un presunto capitolo rubato. […]

ALFREDO BINI PIER PAOLO PASOLINI

Ora la ragione per cui la sinistra italiana cerca un motivo che rimanda al complotto contro il Poeta riguarda […] l’omosessualità di PPP, ovvero la sua attrazione per i "ragazzi di vita", per gli adolescenti. […] Ma Pasolini non era gay, anzi prendeva le distanze dal movimento gay. […] Ci sono le testimonianze di persone a lui vicine come Alberto Arbasino. Senza peli sulla lingua e ironico, a una domanda che gli feci anni fa sulla frequentazione dei "ragazzi di vita", rispose: "Sì. Era pedofilia, ma era anche un termine che allora non esisteva. Non c'era. Si tratta di un termine usato dopo" (https://www.doppiozero. com/arbasino-parla- di-pasolini). In quella intervista dice altre cose in dettaglio.

PIER PAOLO PASOLINI

L'omosessualità oggi non fa più un problema […] ma il tema della pedofilia è ancora un tabù e associarla con una icona come PPP è per le persone di sinistra forse troppo. Se ne parla per il mondo greco, ma quella è storia lontana, da grecisti. La sinistra ha un rifiuto, e non certo la destra, che PPP vivo parlava di lui come pederasta e lo metteva all'indice per questo […]

[…] Si può accettare che una icona come PPP sia stato ucciso nella situazione di un previsto rapporto sessuale con un ragazzo di 17 anni? Ne aveva parlato lo stesso PPP nella lettera aperta a Italo Calvino: sono come il dottor Jekyll e mister Hyde. […] le intuizioni di PPP sulla mutazione antropologica, sulla morte delle lucciole, sul consumismo, e tutto il resto scritto in Scritti corsari e Lettere luterane, gli derivava proprio dal suo amore per i ragazzi; la sua etica si fonda su una estetica: la passione erotica per i ragazzi.

ALBERTO MORAVIA - DACIA MARAINI - PIER PAOLO PASOLINI

Il mondo dei sottoproletari era scomparso, o come dice in modo brusco, ma esatto, Arbasino: "I ragazzi non lo davano più, se non a pagamento. Scompare l'Eden trovato a Roma. Pasolini aveva ragione parlando di omologazione". […] Non sappiamo chi ha ucciso PPP, ma con lui quella notte c'era di sicuro un ragazzo di vita. La pedofilia di PPP è lo scandalo di uno scandalo.

piero paolo pasolini con ninetto davoli 5 pier paolo pasolini con la madre susanna colussi 2 piero paolo pasolini con ninetto davoli 2 PINO PELOSI PIER PAOLO PASOLINI pier paolo pasolini al monte dei cocci ph paolo di paolo pier paolo pasolini il decameron