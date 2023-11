SE LA MUSICA VALE POCO, TOCCA MOSTRARE ALTRO - CAPPELLANI: “IN QUESTA NUOVA FILOSOFIA MACLUHANIANA, CHE DA ‘IL MEZZO È IL MESSAGGIO’ DIVENTA ‘IL GENITALE È IL MESSAGGIO’, SI INSERISCE LA ‘PATATA’ DI ELODIE, MESSA IN MOSTRA DURANTE IL CONCERTO A ROMA E RIPRESA MENTRE FA CAPOLINO DALLO SPACCO DI UNA MINIGONNA. POI C’È IL ‘PESCE’ DI MORGAN, CHE HA PUBBLICATO E POI RIMOSSO SU INSTAGRAM UN VIDEO IN CUI APPARIVA IL ‘PESCE’ CHE SEMBREREBBE PROPRIO QUELLO DEL CANTAUTORE…” - VIDEO

Estratto dell’articolo di Ottavio Cappellani per www.mowmag.com

lo spacco di elodie 2

Pesce e patata. Un ottimo piatto che sta invadendo il mercato musicale. La "patata" è quella di Elodie, messa in mostra durante il concerto a Roma e ripresa amatorialmente mentre fa capolino dallo spacco di una minigonna sotto la quale sembra non esserci nulla, se non la "patata" medesima. Che però è essa stessa un messaggio, a quanto dice Elodie.

In questa nuova filosofia MacLuhaniana, che da “il mezzo è il messaggio” diventa “il genitale è il messaggio” si inserisce il "pesce" di Morgan, che ha pubblicato e poi rimosso su Instagram un video in cui apparivano spezzoni di porn* (una dogging style) in cui il "pesce", secondo testimonianze anonime raccolte da MOW, sembrerebbe proprio quello del cantautore. È uno dei video che dovrebbero lanciare il singolo Sì, certo l’amore… scritto con Pasquale Panella e del quale dovrebbero esserci quattro versioni, secondo le parole di Morgan “uno pop, uno psichedelico, uno porn* e uno ptolemaic”.

il post con i piselli di morgan

Dobbiamo ahimé registrare, nella classifica FI.MI. (acronimo per FIGHE-MINCHIE), stilata da MOW e mai pubblicata, la retrocessione delle tettine di Victoria dei Maneskin, che passa per la prima volta dalla prima alla terza posizione. Al momento la classifica FI.MI.-MOW vede al primo posto il "pesce" di Morgan (impegnato in un atto sessuale intrusivo, sarà difficile superarlo), al secondo posto la "patata" di Elodie, al terzo, come detto, le tettine di Victoria De Angelis, al quarto il culo di Damiano David, al quinto il culo di Arisa.

damiano dei maneskin

Dopo la dichiarazione semantica di Elodie, “spogliarsi può raccontare”, dalla quale aspettiamo ulteriori esplicazioni del tipo: “Cosa vuole dirci, esattamente, la sua "patata"? Che aveva caldo? Che le piace il vento che l’attraversa?”, aspettiamo anche la spiegazione di Morgan, culturale e artistica, della cultura alta che va da Endrigo a Ciampi, da Beethoven a Stockhausen, per sapere, esattamente, il messaggio veicolato da Morgan che fotte, o, nel caso il "pesce" non sia suo, da qualcun altro che fotte. […] se Elodie vuole conquistare il primo posto della classifica (detta già classi-fica) FI.MI.-MOW dovrà mostrare la sua "patata" in azione e dirci, spiritualmente, quale messaggio profondo vuole veicolare. […]

victoria de angelis victoria dei maneskin copia victoria dei maneskin

