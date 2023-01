SE NE VA A 56 ANNI LA BOMBASTICA TATJANA PATITZ, UNA DELLE VERE TOP MODEL DEGLI ANNI OTTANTA E NOVANTA: PER IL “DAILY MAIL” È MORTA A CAUSA DI UN CANCRO AL SENO – INIZIATA LA SUA CARRIERA A 17 ANNI, IN MOLTI LA RICORDANO NELLA CLIP DI “TELL ME” DEL 1988 DI NICK KAMEN E PER IL PIÙ EMBLEMATICO VIDEO DI "FREEDOM! 90" IN CUI CANTAVA IN PLAYBLACK LA CANZONE DI GEORGE MICHAEL - LA SVOLTA SUL SET CINEMATOGRAFICO E... - IL DOLORE DELLE COLLEGHE SUI SOCIAL - VIDEO

Estratto dell’articolo di Serena Tibaldi per “la Repubblica”

tatjana patitz 6

Una delle top model originali. È così che i media di tutto il mondo hanno definito Tatjana Patitz nel dare notizia della sua scomparsa nel tardo pomeriggio di ieri. Le sopravvive suo figlio Jonah Johnson, 18 anni, nato dall'unione con Jason Johnson, terminata nel 2009. Ancora non si sanno le cause della morte della 56enne tedesca, ma una cosa è certa: tra gli anni Ottanta e i Novanta, Tatjana è stata una delle poche, vere supermodelle. Di momenti memorabili la sua carriera è piena: per esempio il video Tell me del 1988 di Nick Kamen, in cui la modella in versione gigantessa trattava il cantante - all'epoca suo fidanzato - come fosse un giocattolo.

tatjana patitz 8

O lo shooting sempre nello stesso anno di Peter Lindbergh, con lei e le sue colleghe (tra cui Linda Evangelista e Christy Turlington) in spiaggia senza make- up e spettinate, che divenne il simbolo di una bellezza più naturale. O ancora, la copertina del Vogue inglese del gennaio 1990 con lei, Naomi Campbell, Cindy Crawford e di nuovo Linda e Christy incoronate nuove "regine" della moda. Le cinque sono assieme anche per il video più emblematico degli anni Novanta, Freedom!90 di George Michael, in cui cantano in playback il brano.

Nel 1993 si dà anche alla recitazione, prima nel film Sol Levante con Sean Connery, e poi con un cameo in Prêt-à-Porter di Robert Altman, in cui interpreta se stessa. Per non parlare delle centinaia di cover, sfilate e campagne pubblicitarie, da Versace ad Armani, che l'hanno vista protagonista. Di recente era anche tornata a calcare le passerelle (…)

