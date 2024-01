SE NE VA A 86 ANNI ANGELO STOPPANI, UNO DEI PADRI DI "PECK" MITO DELLA GASTRONOMIA MILANESE E ITALIANA NEL MONDO – GLI INIZI COME GARZONE IN UNA SALUMERIA DI BRESCIA E POI L'ARRIVO A MILANO, DOVE HA FATTO ANNI DI GAVETTA. LA SVOLTA NEL 1970 QUANDO, CON I FRATELLI, DIVENTÒ PROPRIETARIO DELLO STORICO NEGOZIO PECK: GLI ANNI DA PRIMO SALUMIERE D’ITALIA FINO ALLA RIVOLUZIONE NEL CAMPO DELLA RISTORAZIONE CON CRACCO…

Estratto dell'articolo di Lara Loreti e Jacopo Fontaneto per www.lastampa.it

angelo stoppani 3

Aveva iniziato a lavorare a 13 anni Angelo Stoppani, classe 1937, uno dei padri di Peck, mito della gastronomia milanese e italiana nel mondo. Agli esordi faceva il garzone in una salumeria di Brescia, città dove era nato, qualche anno dopo arrivò a Milano dove fece la gavetta in salumerie e gastronomie di prestigio, dando così il via a una carriera luminosa. La sua scomparsa, il 2 gennaio all'età di 86 anni […] Angelo ha gestito Peck per decenni con i fratelli Remo e Mario (morto nel 2021) facendola crescere e affermare nel mondo: insieme, i fratelli Stoppani hanno scritto la storia della gastronomia italiana nel mondo.

Il salto di qualità Angelo l'aveva fatto nel 1958: proprio negli anni del miracolo economico aveva fondato con Mario e Remo la sua prima attività in proprio, venduta poi nel 1962 per investire e fare le cose ancora più in grande, in un nuovo negozio nel pieno centro di Milano.

È il 1970 quando i fratelli Stoppani diventano proprietari di Peck. Un mito della gastronomia, negozio con un passato mitico, fondato addiruttura nel 1882 da un salumiere di Praga, Francesco Peck, da cui il nome. Ma con gli Stoppani la musica cambia: l'esperienza, la lungimiranza, la visione e soprattutto la qualità dei prodotti raggiungono livelli mai visti prima: salumi, formaggi, carni, panetteria, dolci.

Angelo conquista sul campo tutti i gradi di una carriera che lo ha portato ad essere il primo salumiere d'Italia: pane e lavoro, anzi salame e lavoro nel caso specifico: primo di sette fratelli, era partito da zero, ma in pochi anni la sua passione e la determinazione lo portano a raggiungere fatturati astronomici (25 milioni di euro) e a dare lavoro a 130 dipendenti.

L'offerta ai clienti intanto negli anni si amplia e spazia ai vini. Gli affari vanno a gonfie vele e il progetto cresce. A fine '900 Peck diventa un punto di riferimento del settore, con servizi distributii su più piani nella grande sede in centro a Milano: si accede dalle via Spadari e si spazia fra rosticceria, casa del formaggio e bottega del maiale, a cui si aggiunge anche una super chic sala da tè.

Arrivano anche le partnership e i cobranding, come quella - a partire dal 1986 - col gruppo giapponese Takashimaya, e vengono aperti proprio in quegli anni i primi punti vendita all’estero: oltre 20 in Giappone, altri dagli Stati Uniti agli Emirati Arabi. A cui si aggiungono poi Taiwan e Singapore nei primi Duemila. E i numeri ripagano gli sforzi, il fatturato cresce.

[…] Nell’aprile 2013 il marchio viene acquisito da Pietro Marzotto, imprenditore italiano con una forte esperienza internazionale. Lo stesso anno nasce il Ristorante Al Peck nel 2013 (che va a sostituire la sala da tè del primo piano) e un negozio e un ristorante a Seoul in Corea nel 2014. E il mito continua ancor oggi, con la famiglia Marzotto: solo nell'ultimo Natale si è sfondata la quota di 10 mila panettoni venduti, oltre 3 mila patè, una tonnellata di insalata russa e un'altra di cotechini. Senza contare “la volata” tirata a una specialità piemontese come il vitello tonnato, finita per stregare – grazie anche a loro – le tavole dei lombardi.

[…]

Non va dimenticato che saranno proprio gli Stoppani a rivoluzionare la ristorazione del brand creando, con Carlo Cracco, il Cracco-Peck che, nei primi anni Duemila, andrà a conquistare le due stelle Michelin. […]

