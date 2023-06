SE NE VA A 87 ANNI GLENDA JACKSON, L’ATTRICE INGLESE DUE VOLTE PREMIO OSCAR – DOPO I RUOLI CHE LE FECERO CONQUISTARE DUE STATUETTE NEI FILM “DONNE IN AMORE” E “UN TOCCO DI CLASSE”, NEL 1992 ABBANDONÒ LA CARRIERA ARTISTICA PER DEDICARSI ALLA POLITICA, DIVENTANDO UNA DEPUTATA LABURISTA FINO AL 2015 – DOPO 25 ANNI LONTANA DALLE SCENE, È TORNATA A RECITARE IN… - VIDEO

glenda jackson 6

(ANSA) - L'attrice inglese due volte vincitrice dell'Oscar Glenda Jackson, che è stata anche deputata, "è morta serenamente" oggi all'età di 87 anni. È stato reso noto dal suo agente. "Glenda Jackson, attrice e politica due volte vincitrice dell'Oscar, è morta serenamente nella sua casa di Blackheath Londra questa mattina dopo una breve malattia con la sua famiglia al suo fianco", ha detto Lionel Larner.

glenda jackson 5

Nata a Birkenhead, vicino a Liverpool, da una famiglia operaia, Glenda Jackson fece il suo esordio teatrale nella pièce Tavole separate di Terence Rattigan. Dopo il debutto cinematografico nel film The Extra Day, avvenuto nel 1956, entrò a far parte della Royal Shakespeare Company e lavorò con il regista Peter Brook in molte piece, incluso il Marat/Sade di Peter Weiss, nella parte di Charlotte Corday, ruolo che interpretò anche nella versione cinematografica girata nel 1967.

Nel 1971 per il suo ruolo in Donne in amore vinse il primo Oscar cui seguì il secondo nel 1974 per Un tocco di classe. Nel 1992 ha abbandonato la carriera artistica per dedicarsi alla politica ed è stata deputato laburista alla Camera dei comuni per il collegio di Hampstead and Kilburn fino al 2015.

glenda jackson 4

Nel 2016, dopo venticinque anni dal ritiro dalle scene, è tornata a recitare a teatro nei panni di Re Lear all'Old Vic di Londra e nel 2018 è tornata sulle scene newyorchesi dopo trent'anni di assenza nell'opera teatrale di Edward Albee Tre donne alte, per cui ha vinto il Tony Award alla miglior attrice protagonista. Glenda Jackson ha vinto anche due Premi Emmy, due Premi Bafta e un Golden Globe.

michael cane glenda jackson

glenda jackson 1 Glenda Jackson glenda jackson 7 glenda jackson 2