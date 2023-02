3 feb 2023 15:25

SE NE VA A 88 ANNI PACO RABANNE, LO STILISTA DI ORIGINE SPAGNOLA SINONIMO DI UN’ESTETICA "SPACE AGE": VESTÌ AUDREY HEPBURN NEL 1967 PER IL FILM “DUE PER LA STRADA” DI STANELY DONEN, DOVE L’ATTRICE INDOSSÒ UN CELEBRE ABITO DI MAXI PAILLETTES CHE DIEDE AL BRAND ENORME VISIBILITÀ - POI FU LA VOLTA DI JANE FONDA NEL 1968 PER BARBARELLA DI ROGER VADIM E…