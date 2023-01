"LA MIA SCENA DI SESSO PREFERITA? NON È QUELLA CHE PENSATE" - BRAD PITT HA RIVELATO LA SCENA DI SESSO PIÙ INDIMENTICABILE DELLA SUA CARRIERA - MOLTI POTREBBERO PENSARE CHE SIA STATA QUELLA QUELLA IN "MR AND MRS SMITH" CON L’EX MOGLIE ANGELINA JOLIE, MA IN REALTÀ LUI PREFERISCE QUELLA NELLA SOAP OPERA "DALLAS" CON L'ALLORA FIDANZATA, L'ATTRICE SHALANE MCCALL: "HO DOVUTO ROTOLARMI NEL FIENO E DOVEVO SOLO…"