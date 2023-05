29 mag 2023 19:05

SE NE VA A 93 ANNI ISA BARZIZZA, L’ATTRICE DIVENUTA PER ANNI LA MUSA DI TOTÒ – DOPO AVER INIZIATO A LAVORARE DA GIOVANISSIMA IN TEATRO, SUBITO DOPO LA SECONDA GUERRA MONDIALE SI AFFERMÒ COME UNA DELLE SOUBRETTE PIÙ AMATE DEL TEATRO DI RIVISTA - NON ANCORA TRENTENNE L'ATTRICE SI ALLONTANÒ DAL MONDO DELLO SPETTACOLO E DIVENNE DIRETTRICE DI DOPPIAGGIO. TORNÒ AL CINEMA GRAZIE A… - VIDEO