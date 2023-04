SE NE VA A 93 ANNI MARY QUANT, LA MADRE DELLA MINIGONNA – LA STILISTA BRITANNICA, CHE HA INCARNATO GLI SWINGING SIXTIES, È STATA UNO DEI PILATRI DELLA RIVOLUZIONE CHE STAVA ESPLODENDO A LONDRA IN QUEGLI ANNI: SE NELLA MUSICA C’ERANO I BEATLES, NELLA MODA LEI HA PERMESSO A INTERE GENERAZIONI DI DONNE DI SGUAINARE LE COSCE, INDOSSANDO GONNE AD ALTEZZA DI CHIAPPA… - VIDEO

Da www.adnkronos.com

mary quant 1

La stilista britannica mary quant, considerata l'inventrice della minigonna, è morta oggi all'età di 93 anni nella sua casa nel surrey, nel regno unito. l'annuncio della scomparsa, come riferisce la bbc, è stato dalla sua famiglia, definendola "una delle stiliste più riconosciute a livello internazionale del xx secolo e un'eccezionale innovatrice, che con il suo talento lungimirante e creativo si affermò rapidamente come un contributo unico alla moda britannica" a mary quant è riconosciuto il merito di aver reso popolari, prima tra le modelle, e poi tra le nuove generazioni di tutto i mondo, le minigonne che hanno contribuito a definire lo stile degli anni '60 della 'swinging london'.

mary quant

La definitiva consacrazione della minigonna, come modello elegante, snello e vivace, ebbe luogo nel 1966, quando la quant la indossò a buckingham palace, in occasione della cerimonia con la quale la regina elisabetta le conferito il titolo di dama dell'ordine dell'impero britannico. almeno fino agli anni cinquanta l'orlo delle gonne non era salito oltre il ginocchio.

La linea del ginocchio venne conquistata e superata grazie a mary quant: nel suo atelier di kings road a londra, dove aveva aperto anche una boutique ("bazaar") la giovane stilista, figlia di professori universitari che l'avrebbero volentieri avviata alla carriera di insegnante, concepì il nuovo indumento, la miniskirt. l'invenzione nacque nel segno della rottura con la tradizione: quant era convinta che "somigliare a un adulto era una cosa brutta, allarmante e terrorizzante, soffocante, vincolante e orribile".

mary quant copia

La novità piacque, specie alle ragazze e alle indossatrici che, proprio in quei primi anni '60, avevano sposato un nuovo modello estetico: la donna androgina, dai fianchi stretti e dalle gambe lunghissime. nata a londra l'11 febbraio 1934, figlia di due insegnanti gallesi, dopo gli studi di design al goldsmith's college of art, nel 1955 mary quant aprì, insieme al suo futuro marito alexander plunket greene, la boutique "bazaar" in king's road, centro nevralgico della "swinging london", dove venivano venduti capi semplici e colorati che sarebbero diventati espressione tipica dell'abbigliamento inglese degli anni sessanta.

mary quant

Nel giro di dieci anni la quant divenne proprietaria di una sorta di impero della moda giovane che produceva abiti, accessori e cosmetici. da allora nome della quant è rimasto legato soprattutto alla minigonna, di cui si è contesa la creazione con andré courregès. alla fine degli anni settanta la quant cedette il marchio, pur continuando a occuparsi della linea cosmetica e a collaborare con altre case di moda.

mary quant 13 mary quant 4 mary quant 3 mary quant 5 mary quant 6 mary quant 23 mary quant mary quant 28

mary quant11 La regina Elisabetta celebra la minigonna e nomina Mary Quant dama mary quant 5 mary quant 7 mary quant 44 mary quant 1 mary quant mary quant 2 mary quant 8 mary quant 77 mary quant e modelle mary quant 9