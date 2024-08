15 ago 2024 08:24

SE NE VA A 94 ANNI L'ATTRICE AMERICANA GENA ROWLANDS, NOTA SOPRATTUTTO PER AVER RECITATO IN DIECI FILM DEL REGISTA, E SUO PRIMO MARITO, JOHN CASSAVETES: È STATA SPOSATA CON LUI PER 35 ANNI, FINO ALLA SUA MORTE NEL 1989 - L'INTERPRETAZIONE NEL FILM “A WOMAN UNDER THE INFLUENCE” DEL 1974 IN CUI VESTIVA I PANNI DI UNA CASALINGA IN CRISI LE È VALSA UN GOLDEN GLOBE E LA PRIMA DI DUE NOMINATION ALL'OSCAR COME MIGLIORE ATTRICE – DA CINQUE ANNI LOTTAVA CON L’ALZHEIMER E… - VIDEO