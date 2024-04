SE NON CI SARANNO SCONTRI, SARÀ UNA LIBERAZIONE – NELLA GIORNATA DEL 25 APRILE MILANO E ROMA SI BLINDANO. I MOVIMENTI FILOPALESTINESI HANNO MINACCIATO CONTESTAZIONI ALLA BRIGATA EBRAICA, CHE APRIRÀ IL CORTEO A MILANO. CORI ANTI-SEMITI CI SONO SEMPRE STATI NEGLI ULTIMI ANNI, MA CON LA GUERRA A GAZA SI TEMONO SCONTRI PIÙ DURI. CENTRI SOCIALI E ANTAGONISTI SI PREPARANO ANCHE A ROMA…

Estratto dell’articolo di Marco Carta e Miriam Romano per “la Repubblica”

brigata ebraica durante il corteo del 25 aprile 3

Piazze blindate per il 25 aprile. A Roma come a Milano si temono contatti e provocazioni tra la comunità ebraica e i manifestanti filopalestinesi. Il rischio di inquinare il 79esimo anniversario della Liberazione è alto. Per questo l’allerta è massima.

Si preannunciano massicce quest’anno le contestazioni alla Brigata ebraica che aprirà il corteo di Milano insieme ai deportati e alle altre brigate antifasciste. Negli ultimi anni i cori contro la Brigata ebraica ci sono sempre stati, ma questa volta, col conflitto a Gaza in corso, gli scontri potrebbero essere più duri.

brigata ebraica durante il corteo del 25 aprile 4

La manifestazione avrà una doppia partenza che potrebbe esacerbare gli animi. Mentre il tradizionale corteo prenderà il via intorno alle 14 da Corso Venezia, i giovani palestinesi attenderanno con un presidio fisso in piazza Duomo […]. Con alcuni centri sociali e realtà antagoniste, l’intenzione è quella di riempire di bandiere della Palestina lo spazio in cui si concluderà il corteo.

[…] Nella Capitale alle 9 si terrà la cerimonia all’Altare della Patria con il Presidente Sergio Mattarella, ma gli occhi della Digos sono puntati su Porta San Paolo, dove si concluderà intorno alle 11.30 il tradizionale corteo dell’Anpi […].

corteo della brigata ebraica 25 aprile 2023

Presente il sindaco Roberto Gualtieri, ma non la comunità ebraica, che depositerà una corona presso la lapide in ricordo dei partigiani ebrei alle 8.30. Nella stessa piazza, però, dalle 8 ci sarà il presidio «antifascista e antisionista» di Potere al Popolo, a cui prenderanno parte le associazioni palestinesi […]. Promettono battaglia: «Mai più il vostro ipocrita 25 aprile». E si dichiarano «a fianco dei fedayìn che combattono l’occupante sionista, per la liberazione della Palestina».

Saranno circa 600 gli agenti in servizio. La piazza sarà divisa a metà. […]Una situazione che impensierisce anche l’Anpi che ha predisposto un servizio d’ordine per evitare provocazioni. […]

