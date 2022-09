6 set 2022 19:55

SE NON FOSSE PER IL CULONE STRATOSFERICO, LE BOCCE TURGIDE E LE CURVE DA SCHIANTO POTREBBE SEMBRARE UNA NUOVA BONAZZA IN CERCA DI VISIBILITÀ. E INVECE LEI È KIM KARDASHIAN CHE, ARCHIVIATA LA RELAZIONE CON PETE DAVIDSON, HA CAMBIATO COLORE SFOGGIANDO UNA CHIOMA BIONDISSIMA PER POSARE IN COPERTINA PER IL NUOVO NUMERO DI “INTERVIEW MAGAZINE” – E OVVIAMENTE HA MESSO IN BELLA MOSTRA LA PARTE MIGLIORE DI SÉ…