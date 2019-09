SE NON NUORA QUANDO - UNA 41ENNE DI VICENZA SI VENDICA CON LA SUOCERA MOLTO RELIGIOSA SPARANDOSI PORNAZZI IN TV A TUTTO VOLUME: LA DONNA HA RICEVUTO UN DECRETO DI ALLONTANAMENTO MA SICURAMENTE NE È VALSA LA PENA - I RUMOROSI AMPLESSI ARRIVAVANO NEL CORSO DELLA NOTTE, SUBITO DOPO LA RECITAZIONE DEI VESPRI E VENIVANO ACCOMPAGNATI DA…

suocera 3

Da www.giornalettismo.com

Litigio tra suocera e nuora, luogo comune per eccellenza. Riempie pagine di letteratura, intere filmografie, racconti familiari da condividere a tavola, barzellette sconce. Ma all’epoca della fibra e dell’internet delle cose, le vendette tra suocera e nuora possono assumere dei contorni imprevedibili. È quello che è successo a Vicenza, dove le testate locali – Il Giornale di Vicenza e L’Arena di Verona (che fanno parte dello stesso gruppo editoriale) – hanno dato notizia di un provvedimento di allontanamento emesso nei confronti di una donna di 41 anni dalla procura. L’accusa è di atti persecutori nei confronti dell’anziana suocera, anche attraverso la trasmissione di quelli che alla donna di 77 anni sono sembrati film porno a tutto volume.

porno in tv 6

Vicenza, la strana vendetta della nuora contro la suocera

La 41enne B.C. e il marito sono divorziati. Nonostante ciò, la donna ha ottenuto la possibilità di vivere nell’abitazione coniugale. Che – guarda caso – si trova proprio al piano di sotto rispetto alla dimora della suocera. Quest’ultima, classico esempio di matrona del nord dai costumi morigerati e dall’incrollabile devozione, avrebbe subito la vendetta della nuora con la quale, evidentemente, non era in buoni rapporti.

Anche video porno a tutto volume per vendicarsi della suocera

suocera 1

Amplessi in dolby surround come oltraggio a quella parentela non riuscita, turpiloquo della tenzone amorosa ad alto volume: il tutto per abbattere simbolicamente le pareti che dividono i due appartamenti e prendersi gioco della suocera. Non solo: secondo l’accusa, i film pornografici trasmessi in tv nel corso della notte – dopo la recitazione dei vespri, a quanto pare – sarebbero stati accompagnati anche da insulti e da minacce verbali, avvenute spesso sul pianerottolo del condominio quando la nuora incontrava la suocera.

porno in tv 7

suocera 2

La procura ha raccolto, quindi, la denuncia dell’anziana e ha emesso il provvedimento. La 41enne nega qualsiasi accusa, nonostante le indagini per molestie ai suoi danni. Soprattutto la storia dei film hard è stata ritenuta priva di qualsiasi fondamento dalla difesa della ex nuora. Stando a quanto riferito alle autorità, alla 41enne sarebbe costato molto continuare a vivere nella casa coniugale, soluzione scelta soltanto a causa di motivi lavorativi e, in ogni caso, temporanea.

La procura di Vicenza cercherà di stabilire la verità dei fatti. Nel frattempo, l’immaginario collettivo si arricchisce di un’altra vicenda che riguarda l’umana gente, le magnifiche sorti e progressive. Le urla sguaiate in piena notte che, da un link a un sito hard, raggiungono le orecchie pie. E si trasformano in scandalo.

marito moglie suocera marito moglie suocera suocera