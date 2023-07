18 lug 2023 16:00

SE NON PUOI BATTERLO ALLE ELEZIONI, ABBATTILO PER VIA GIUDIZIARIA – DONALD TRUMP È INDAGATO ANCHE PER L’ASSALTO A CAPITOL HILL, DEL 6 GENNAIO 2021. L’EX PRESIDENTE AMERICANO DOVRÀ COSTITUIRSI ENTRO 4 GIORNI: SARÀ ARRESTATO E INCRIMINATO (POI RILASCIATO, COME GIÀ SUCCESSO PER IL CASO STORMY DANIELS) – L’ANNUNCIO SUL “SUO” SOCIAL, “TRUTH”, IN CUI ACCUSA IL PROCURATORE SPECIALE, JACK SMITH, DI ESSERE UN “FOLLE”