20 giu 2022 15:25

SE NON PUOI EVITARE LE LORO BOMBE, EVITA LA LORO CULTURA – L’UCRAINA HA APPROVATO DUE DISEGNI DI LEGGE IN CUI SI VIETA L'IMPORTAZIONE E LA DISTRIBUZIONE DI LIBRI E PRODOTTI EDITORIALI DA RUSSIA, BIELORUSSIA E DAI TERRITORI TEMPORANEAMENTE OCCUPATI - È STATA IMPOSTA A TEMPO INDEFINITO L'ESCLUSIONE DI TUTTI I MUSICISTI CHE HANNO LA CITTADINANZA RUSSA DA CONCERTI E MANIFESTAZIONI – MA IL DIVIETO NON VALE PER TUTTI: PER GLI ARTISTI C’È LA LISTA BIANCA IN CUI…