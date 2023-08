7 ago 2023 13:42

SE NON PUOI SCONFIGGERLI CON LE ARMI, FALLO CON LA DISINFORMAZIONE – MOSCA CERCA DI BOICOTTARE L'ADESIONE DELLA SVEZIA ALLA NATO CAVALCANDO ONLINE LE PROTESTE DEL MONDO ARABO PER I ROGHI DEL CORANO AVVENUTI A STOCCOLMA – SECONDO IL MINISTERO DELLA DIFESA SVEDESE, “I MEDIA CONTROLLATI DALLO STATO RUSSO ‘RT’ E ‘SPUTNIK’ HANNO PUBBLICATO UN MILIONE DI POST IN ARABO SOSTENENDO FALSAMENTE CHE IL GOVERNO SOSTIENE I ROGHI DEL CORANO”