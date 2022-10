SE NON SAI TENERE A FRENO L'AUGELLO, PAGHI – BILL MURRAY DOVRÀ SGANCIARE 100MILA DOLLARI A UNA RAGAZZA CHE L’HA ACCUSATO DI AVERLA BACIATA DURANTE LA LAVORAZIONE DELL’ULTIMO FILM “BEING MORTAL” – SECONDO LA DENUNCIA, IL 72ENNE L’AVREBBE SDRAIATA SU UN LETTO, LE SAREBBE SALITO SOPRA E L'AVREBBE BACIATA SUL CORPO E SULLA BOCCA, ANCHE SE ATTRAVERSO LA MASCHERINA – LA DIFESA DELL’ATTORE: “ERA UNO SCHERZO, PENSAVO CHE STESSE FLIRTANDO CON ME…”

Massimo Basile per www.repubblica.it

Bill Murray

L’ennesima storia di molestie nel cinema stavolta riguarda Bill Murray. O meglio, lo riguarda di nuovo, trent’anni dopo l’ultima volta. L’attore americano dell’Illinois, 72 anni, protagonista di oltre sessanta film, tra cui Ghostbusters, Lost in translation e I Tenenbaum, ha pagato 100 mila dollari una ragazza, membro dello staff di produzione, come risarcimento per averla baciata durante la lavorazione per l’ultimo film.

I fatti risalgono ad aprile ma sono emersi ora con una serie di dettagli. Sul set di Being mortal, adattamento del libro di Atul Gawande, Murray avrebbe sdraiato sul letto allestito sul set una giovane assistente alla produzione, le sarebbe salito sopra, tenendola ferma con il peso del suo corpo, e l'avrebbe baciata addosso e sulla bocca, anche se attraverso la mascherina che entrambi indossavano per il protocollo anti-Covid. Murray ha sostenuto che fosse un gesto “scherzoso” e che pensava lei stesse flirtando con lui, mentre la ragazza ha dichiarato di aver interpretato il comportamento dell’attore come “totalmente sessuale” e di essere rimasta “inorridita”.

bill murray le avventure acquatiche di steve zissou

La donna aveva poi presentato una denuncia ufficiale, insieme a un altro membro dello staff che aveva assistito alla scena. La produzione aveva interrotto i lavori, in attesa che i due raggiungessero una mediazione. Secondo le rivelazioni del sito Puck News, che ha tirato fuori la storia, l’attore ha accettato di versare alla ragazza 100.000 dollari a titolo di risarcimento, a patto di ritirare qualsiasi denuncia. Poche settimane dopo, in un’intervista a Cnbc, Murray aveva accennato all’episodio, liquidandolo a “diversità di vedute”, ma senza scendere nei dettagli.

bill murray the french dispatch

“Ho fatto qualcosa - raccontò - che pensavo fosse buffo, ma non è stato preso in quel modo. La produzione voleva fare le cose nel modo giusto e dunque ha avviato un’indagine e fermato le riprese”. Murray, che è molto amato dal pubblico e ha sempre rappresentato il tipo di attore al di sopra di ogni sospetto, rischia di essere travolto dallo scandalo in un momento in cui una serie di grossi personaggi di Hollywood, dall’ex produttore Harvey Weinstein al regista Paul Haggis e l’attore Kevin Spacey, sono stati accusati di abusi e violenze sessuali. In realtà Murray non è nuovo ad atteggiamenti considerati “inappropriati".

bill murray 1

L’attrice Geena Davis aveva raccontato, in passato, quanto fosse difficile lavorare con lui. In un’intervista Davis aveva rivelato un retroscena: durante le riprese di Scappiamo con il malloppo, girato nell’89, l’attore aveva insistito per usare su di lei sulla scena uno strumento per i massaggi “ben sapendo quello che stava facendo”. “Dissi molte volte no - aveva raccontato - ma lui aveva insistito. Avevo dovuto urlare sul set per farlo smettere. Gli altri uomini che erano nella stanza non avevano fatto niente per fermarlo”. La Disney ha sospeso le riprese del film di Murray, arrivato ormai a metà della lavorazione, senza fornire dettagli.

