SE NON SAPETE PARCHEGGIARE UNA FERRARI, FATEVI UNA BICICLETTA: QUEST'INGLESE CI METTE 3 SECONDI A DISTRUGGERE LA SUA SF90 DEL VALORE DI 500 MILA EURO ANDANDOSI A SCHIANTARE CONTRO UNA FILA DI AUTO PARCHEGGIATE - L'UOMO E' POI USCITO DAL FINESTRINO ED E' SCAPPATO: LA POLIZIA LO STA ANCORA CERCANDO... - VIDEO

Dagotraduzione dal Daily Mail

Ferrari SF90 distrutta in Inghilterra

Distruggere una Ferrari in pochi secondi. È quello che è successo a un uomo ad Halesowen, vicino Birmingham, in Inghilterra, di cui non si conosce l’identità ma che adesso è ricercato dalla polizia. A mostrare cosa è successo sono i filmati delle telecamere a circuito chiuso, che poi sono stati diffusi.

Siamo in una strada residenziale: la Ferrari arriva a tutta velocità e si schianta contro una fila di auto parcheggiate. L’autista, vestito con maglietta e pantaloncini, prova ad aprire entrambe le portiere, senza successo. Quindi esce dal finestrino del conducente e scappa via. La polizia è tuttora alla ricerca dell’uomo.

Dopo l’incidente l’auto, una Ferrari SF90 del valore di almeno 500 mila euro, appare completamente distrutta.

Ferrari SF90 distrutta in Inghilterra 3 Ferrari SF90 distrutta in Inghilterra 2